19-годишен син на лекар изнагля: Показа среден пръст до катастрофиралата си кола

19-годишен младеж се вряза в светофар вчера пред бившето кино "Арена" на столичния булевард "Тодор Александров". Той се е блъснал в стълба с мощен Мерцедес - C63 AMG S PERFORMANCE с мощност 700 к.с.

Оказва се, че става дума за сина на уважаван лекар ортопед-травматолог в София - Насер Мохамад.

Момчето, Нидал Мохамад, не е пострадало, като след инцидента е откарано за преглед в лечебно заведение, събщиха вчера от СДВР пред БТА. Според информацията той е шофирал и няма информация за други пострадали.

Младежът дори се похвали с "геройството си", като се снима пред потрошената кола, показвайки среден пръст. Разбира се тези кадри възмутиха потребителите в социалните мрежи, като в групата "Катастрофи в София" се разрази спор, в който се включи и самият Нидал.

"Снимка с колата ми, доказва ли, че аз съм шофирал. Намерете си личен живот", пише Нидал във фейсбук в отговор на възмутени коментари за опасната катастрофа.

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 10 / 10