IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

19-годишен син на лекар изнагля: Показа среден пръст до катастрофиралата си кола

Той е карал Мерцедес с мощност 700 к.с.

20.11.2025 | 12:27 ч. 22
19-годишен син на лекар изнагля: Показа среден пръст до катастрофиралата си кола

19-годишен младеж се вряза в светофар вчера пред бившето кино "Арена" на столичния булевард "Тодор Александров". Той се е блъснал в стълба с мощен Мерцедес - C63 AMG S PERFORMANCE с мощност 700 к.с.

Оказва се, че става дума за сина на уважаван лекар ортопед-травматолог в София - Насер Мохамад. 

Момчето, Нидал Мохамад, не е пострадало, като след инцидента е откарано за преглед в лечебно заведение, събщиха вчера от СДВР пред БТА. Според информацията той е шофирал и няма информация за други пострадали.

Свързани статии

Младежът дори се похвали с "геройството си", като се снима пред потрошената кола, показвайки среден пръст. Разбира се тези кадри възмутиха потребителите в социалните мрежи, като в групата "Катастрофи в София" се разрази спор, в който се включи и самият Нидал. 

"Снимка с колата ми, доказва ли, че аз съм шофирал. Намерете си личен живот", пише Нидал във фейсбук в отговор на възмутени коментари за опасната катастрофа.

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 10

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тодор Александров Насер Мохамад Нидал Мохамад катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem