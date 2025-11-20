Паника в Киев заради тайните преговори на Тръмп с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп упражнява пореден натиск за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Вашингтон започна да тества нова мирна рамка, която вече предизвика безпокойство сред украинските власти.

Източник от президентската канцелария заяви пред Kyiv Independent, че специалният пратеник на САЩ Стив Уитков, който е бил в пряк контакт с Кирил Дмитриев, старши икономически преговарящ на Русия, разработва нов мирен план. Източник на Axios в администрацията на Тръмп потвърди, че САЩ вече информират представители на Украйна и Европа за плана.

Вашингтон сигнализира, че се очаква Украйна да приеме рамка за прекратяване на войната, която би изисквала Киев да се откаже от територия и определени оръжейни системи. Предложенията включват и намаляване на украинската армия, наред с други отстъпки.

Източникът от президентската канцелария категорично не беше ентусиазиран от евентуалния план, когато говори пред Kyiv Independent, добавяйки, че Вашингтон изглежда се насочва към рамка, съобразена с исканията на Москва.

По време на предишни кръгове от преговори Кремъл смекчи някои от максималистичните си искания, ограничавайки фокуса си до териториални отстъпки от Украйна.

Изискванията, от които преди това беше отказан, обаче изглежда се появяват отново.

Друг източник на Kyiv Independent, запознат с предложението на САЩ, заяви, че Кремъл е затегнал максималистичните си условия, усещайки влошаващото се положение на Украйна на фронтовата линия и използвайки последиците от голям корупционен скандал, включващ хора, близки до президента Володимир Зеленски.

На 18 ноември Зеленски обяви, че ще пътува до Турция, за да „съживи преговорите“ с Русия, сигнализирайки за подновени опити за ангажиране на множество канали. В същия ден Тръмп ясно заяви, че все още се надява да спре войната в Украйна, въпреки че близо 10 месеца посредничество не дадоха осезаеми резултати.

„Спрях осем войни“, каза американският президент. „Имам още една, която да спра с (Владимир) Путин. Малко съм изненадан от Путин. Отне ми повече време, отколкото си мислех.“

На фона на текущите разговори на политическо ниво, изглежда, че сега се оформя и паралелен, воден от военни, мирен път.

Kyiv Independent научи, че делегация, водена от военни, ще докладва за констатациите си обратно в Белия дом, след като се запознае от първа ръка с реалността в Украйна. След това се очаква делегацията да пътува до Москва, за да проведе разговори с руски представители.

Последните директни разговори между Киев и Москва се проведоха преди близо четири месеца.

Основните позиции на двете страни остават непроменени.

Киев, подкрепен от европейските правителства, настоява за прекратяване на огъня по съществуващата фронтова линия. Москва продължава да настоява Украйна да отстъпи източната Донецка и Луганска област.

На въпрос за скорошната дипломатическа активност, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 19 ноември, че нищо не се е променило, откакто Путин и Тръмп се срещнаха по-рано в Аляска.

„Не, няма развития за докладване към този момент“, каза Песков.

След пътуването си до Турция, Зеленски заяви в публикация в X, че „само президентът Тръмп и САЩ имат достатъчно сили войната най-накрая да приключи“, добавяйки, че Украйна е подкрепила „всяко силно и справедливо предложение за прекратяване на тази война“ през последните месеци.

Зеленски приветства готовността на Турция да се ангажира с дипломатически усилия и отбеляза, че Киев е „готов да работи във всякакви други смислени формати, които могат да доведат до резултати“.

Основният начин за спиране на „кръвопролитията и постигане на траен мир“ е Украйна да работи със своите съюзници, а ръководството на САЩ „да остане ефективно, силно и да постигне мир, който ще трае дълго и ще осигури сигурност“, каза той.