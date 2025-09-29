Нетаняху подкрепя плана на Тръмп за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че подкрепя плана от 20- точки на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

„Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, който постига нашите военни цели. Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще демонтира военните способности на „Хамас“, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, каза Нетаняху, говорейки на съвместна пресконференция с Тръмп в Белия дом.

Нетаняху заяви също, че Израел ще „запази отговорността си за сигурността“ в Газа съгласно подкрепения от САЩ мирен план и ще „довърши работата“ по унищожаването на Хамас, ако палестинската групировка отхвърли сделката. „Хамас“ ще бъде разоръжен. Газа ще бъде демилитаризирана. Израел ще запази отговорността за сигурността, включително периметъра за сигурност, в обозримо бъдеще. И накрая, Газа ще има мирна, гражданска администрация, която не се управлява нито от „Хамас“, нито от Палестинската власт“, ​​каза Нетаняху на пресконференцията с Тръмп. „Ако Хамас отхвърли вашия план, г-н президент, или ако уж го приеме и след това направи всичко възможно, за да му се противопостави, тогава Израел ще довърши работата сам. Това може да се направи по лесния начин или може да се направи по трудния начин, но ще бъде направено“, предупреди Нетаняху.