Разбиха мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Българската прокуратура, ГДБОП, Европол и италианските карабинери съобщиха, че са разбили огромна престъпна мрежа за трафик на културни ценности и пране на пари. Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България. Повече от 20 души са обвинени за трафик на антични ценности и пране на пари, като повечето от тях са българи, но имат и двойно гражданство. Престъпната група е действала над 16 години в Западна Европа, Балканите, Съединените щати и други страни. По частта с пране на пари до момента са установени над един млрд. долара. Българите в престъпната група се занимават с това преди 1990 г., каза на брифинг пред медиите зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев.

Разбита е мрежа на територията на цяла Европа, занимаваща се с трафик на културни ценности и пране на пари. Акцията още не е приключила, над 220 служители на ГДБОП са на терен и извършват претърсване на жилища, офиси, сейфове, съобщи шефът на ГДБОП Боян Раев.

Зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев съобщи от своя страна, че общата стойност на откритите вещи на черния пазар е над 100 млн. евро, а регистрираните транзакции, свързани с тази дейност - над 1 млрд. американски долара.

Сред откритите артефакти има египетски и китайски антики, има и такива част от световното и българското културно наследство. Открити са и няколкостотин артефакта, откраднати преди около 10 години от частна колекция. Претърсвания и изземвания са проведени в София, Варна, Сливен, Плевен, Червен бряг и други градове у нас.

В престъпната група има и археолози, каза прокурор Кънев. Става дума за лица с чуждо гражданство.

За 30 часа сме провели 131 броя претърсвания. 35 лица са задържани. Намерени са хиляди културни и исторически ценности, които се увеличават във всеки един момент. Има установени над 50 броя огнестрелни оръжия и взривни вещества, каза още директорът на ГДБОП.

Задържани са иманяри, задържани са дилъри, задържани са и международни посредници на най-високо ниво в тази организирана престъпна мрежа, съобщи още директорът на ГДБОП.

Прокурор Кънев съобщи, че за всички обвиняеми лица, които са обвинени по българското наказателно производство, ще стартират данъчни ревизии.

Иззето е инвестиционно злато за милиони евро. Установено е, че задържаните няма как да докажат произход на средствата си, добави прокурор Кънев.

Намерени са около 300 артефакта само в Италия. Още днес Италия ще поиска официално възстановяването на намерените артефакти, съобщи полковник Пауло Бефера, заместник началник на специализираната дирекция за защита на културното наследство на италианските Карабинери. Той определи осъществената операцията като най-добрата и поздрави България за постигнатия резултат.