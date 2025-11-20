IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ергенката Анна Шермин: Абсурдно е хора, прекарали столетия под робство, да са "чисти българи"

Ако всички направят ДНК тест, „чист българин няма да се намери“, заяви тя

20.11.2025 | 12:43 ч. 45
Стопкадър: bTV

Стопкадър: bTV

Анна-Шермин от „Ергенът: Любов в рая“ отново запали фитила на общественото недоволство. Жената, която превърна хейта в своя валута, този път реши да говори масирано – с геополитика, етноанализи и щипка егото, което вече спокойно може да бъде измерено в тонове.

В подкаста „Надкаст“, цитиран от "Интриги", тунингованата блондинка хвърли серия от реплики, които оставиха водещите с отворени усти. Без грам притеснение тя се самообяви за… аналог на държава, при това във вечен военен конфликт. Според нея собствената ѝ житейска драма е огледален образ на случващото се в Израел.

По думите ѝ „и там, и при нея“ имало атаки, нападки и „терористи“, които ѝ рушат мира. Дори стигна до покъртителни описания за убийства, жертви и ужаси – очевидно, за да подчертае мащаба на собствените си преживявания.

Преди да стигне до тази умопомрачителна аналогия, Анна-Шермин първо разчисти друг фронт – този на етническите слухове. Категорична, че няма ромски произход, тя обяви, че идва от „чисто турско семейство“, останало от османско време. Посочи турското си име, езика вкъщи, родовите линии – всичко, за да затвърди самоличността си.

И след като изясни кой какъв е, реши да обяви и своя „експертен“ анализ върху българската нация

Според нея е „абсурдно“ хора, прекарали столетия под робство, да претендират за чистота. По думите ѝ „българите са един от най-смесените народи“ и ако всички направят ДНК тест – „чист българин няма да се намери“.

Скандалджийката №1 от риалитито, която наричаше конкурентките си „вредители“, „джуджета“ и „пилонаджийки“, за пореден път показа, че може да създаде буря дори само с няколко изречения. Този път обаче – на ниво нации, геополитика и етнически уроци, които никой не е поръчвал.

Това се случи Dnes

ДНК тест Анна Шермин Ергенът геополитика
