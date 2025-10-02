Китай започва да строи Великата слънчева стена

Китай започна строителството на Великата слънчева стена, която ще се простира на 400 километра в пустинята Кубуци в Монголия.

Очаква се проектът да произведе 100 ГВт слънчева енергия до 2030 г. Eco News пише, че идеята на проекта е да превърне пустинята в център за възобновяема енергия.

Проектът се основава на успеха на слънчевата електроцентрала Junma, която бе построена през 2019 г. и вписана в Книгата на рекордите на Гинес като най-големият проект за слънчеви панели, които проектират изображение на скачащ кон, създадено от фотоелектрични масиви. Само на станцията Junma ежегодно се произвеждат над 2 милиарда киловатчаса.

Голямата слънчева стена излиза извън рамките на простото производство на електроенергия. Благодарение на инсталирането на слънчеви панели на височина, може да се намали изпарението на почвата, а проектът ще спомогне за растежа на тревата и, вероятно, на растителността. Проектът не само се бори с опустиняването, но и ще възроди "морето на смъртта“.

Всички проектанти, участващи в проекта, вече са стигнали до заключението, че слънчевите инсталации могат да помогнат за стабилизиране на пясъчните дюни, да намалят броя на пясъчните бури и да спомогнат за развитието на селското стопанство. Анализът на сателитни данни от НАСА и Landsat вече показа озеленяване в районите на пустинята Кубуци.

Най-приятното е, че такива слънчеви ферми в пустинята създават работни места, което свидетелства за социално-икономически ползи. Тази инициатива поставя началото на модел, известен като агроволтаик, който съчетава производството на енергия с устойчиво земеделие.

Китай отново заема водеща позиция по отношение на глобалната мощност на слънчевата енергия, като неговият дял възлиза на 51% от общия световен обем. Само от 2017 до 2023 г. Пекин добавяше ежегодно 40 000 мегавата слънчева енергия, надминавайки растежа на САЩ за същия период.

Китай определено се движи към бъдеще със устойчива енергетика, но в същото време страната доста ясно демонстрира намерението си да доминира на пазарите на чиста енергия. /Фокус