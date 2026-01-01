Прекарваме 150 часа в годината в изпращане и получаване на гласови съобощения

В океана от различно съдържание за слушане един формат се налага в Щатите, както и в глобален план като основното му предимство е изключително ниво на персонализиране и елемент на мистерия. Никога не знаеш какво да очакваш понеже няма снимка, няма текст, няма предварителен преглед. Става дума за кратки наподобяващи на подкаст истории, разпространявани от наши близки. Става дума за voice notes или гласови съобщения, които се получават вместо есемеси.

Глобално проучване на OnePoll от миналия месец, проведено във Великобритания, Щатите, Германия, Индия, Бразилия, Обединените Арабски Емирства и Румъния сочи, че средно човек прекарва почти 150 часа в годината в изпращане и получаване на гласови послания.

Не всички обаче приемат радушно този глобален феномен. От една страна използването на предимно технологии за осъществяване на социални връзки с близки може напълно да се обоснове в случаи, когато ви дели огромно разстояние, но когато живеете на няколко минути един от друг нещата стават по-различни.

В споменатото глобално проучване почти половината се притесняват , че voice notes изместват социалните контакти в реалния живот като сред поколението Z броят на притесняващите се покачва до 60 % от анкетираните.

Критици посочват, че тези гласови съобщения често се превръщат в монолози на погълнати от себе си хора и също, че създават още една причина да сме залепени до телефона вместо да проведем стойностен разговор на живо.

Дори известна марка бира започна кампания, която окуражава социализиране в реалния живот на използващите гласови послания. /БНР