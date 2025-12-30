Българските личности, с които се простихме през 2025 г.

Журналистът, художник и общественик Иван Тенев, известен като Агент Тенев, почина на 74-годишна възраст на 30 октомври. Професионалната му кариера започва като карикатурист във вестник "Стършел" и други столични издания. Участва в осем национални изложби на карикатурата и над 60 международни прояви в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция. Носител е на три международни награди. От 1975 г. е член на секция "Приложна графика" към Съюза на българските художници и има две самостоятелни изложби с карикатури. През 1980 г. започва работа като автор на текстове за поп и рок песни и продуцент. Сътрудничи с някои от най-известните български изпълнители и е продуцент на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Журналистическата му кариера започва през 1989 г., когато създава Агенция "Тенев" – независима организация за новини и коментари от светския живот. Първоначално предаването се излъчва в "Хоризонт за вас" по БНР, а по-късно и в спортната рубрика на БНТ "Трето полувреме". Снимка: БГНЕС