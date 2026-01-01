IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп разкритикува Джордж Клуни за френското му гражданство

Холивудската звезда закупи имот в страната

01.01.2026 | 14:30 ч. 12
Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува холивудската звезда Джордж Клуни за това, че е получил френско гражданство заедно със семейството си. Самата Франция също беше подложена на критики заради „плашещата“ си имиграционна политика. Тръмп стигна дотам, че дори спомена предшественика си Джо Байдън в контекста на тази критика.

„Джордж и Амал Клуни, двама от най-лошите политически прогнозисти на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която за съжаление е в разгара на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото им отношение към имиграцията, подобно на ерата на сънливия Джо Байдън“, написа американският президент в своята социална мрежа Truth Social.

Джордж Клуни получи френско гражданство, след като закупи недвижим имот в страната. /Труд

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

