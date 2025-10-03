IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Великият херцог на Люксембург Анри абдикира след 25 години управление

Той ще предаде трона на сина си

03.10.2025 | 09:20 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Великият херцог на Люксембург Анри днес ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, предаде Асошиейтед прес.

Мястото му ще заеме най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа се готви за смяна на поколенията, ..

Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог заедно с кубинската си съпруга, великата херцогиня Мария Тереза.

Правителството ръководеше страната през трудни моменти като финансовата криза от 2008 г., най-големият шок за икономиката на Люксембург от 70-те години насам.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Велик херцог на Люксембург абдикация
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem