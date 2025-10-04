Орбан: Целта на Брюксел е в Унгария да има проукраинско правителство ВИДЕО

Виктор Орбан даде близо 70-минутно ексклузивно интервю в подкаста на Hetek, в което се засегнаха теми като промяната в позицията на Тръмп, лицемерието, случаят „чичо Жолти” и ислямизацията на Европа. В разговора Мате Кулифай, заместник-главен редактор на вестника, попита министър-председателя за желателните отношения между държавата и църквата, както и за мотивите зад позицията на Унгария по отношение на Израел.

Орбан каза за заплахата от война, която грози Европа, включително и Унгария, че ключът към това е силно национално правителство и „политика, която събира приятели, а не врагове, а там, където има напрежение, то трябва да се разреши, преди да се превърне във враждебност”, защото „това е най-голямата гаранция, освен Бог, разбира се.“

Орбан счита за особено тревожно, че наскоро в Копенхаген е чул от европейските лидери предимно планове за война и военна стратегия.

„Така че, когато Европа реши да влезе във война, или повечето страни в Европа решат да влязат във война, има ли Унгария способността, таланта, силата и знанията да се измъкне от такава разрастваща се война. Мисля, че това е възможно. Работя по този въпрос“, заяви Орбан.

Трябва да се противопоставим на всяко чуждестранно влияние

По повод опитите за чуждестранно влияние върху Унгария, Орбан заяви, че „влиянието върху унгарската вътрешна политика се упражнява не само от Брюксел, но и от Киев, тъй като те действат съвместно. Така че сега целта на Брюксел е в Унгария да има проукраинско правителство“, каза Орбан.

Орбан осъди последния терористичен атентат срещу синагогата в Манчестър, като обърна внимание, че именно миграцията е съживила антисемитизма в Европа.

„В Европа също има традиция, но тя е все по-слаба и отслабваща... Но дойде миграцията и нахлуха милиони хора. И сред тези милиони хора, които дойдоха, традицията и подкрепата за антисемитизма и хомофобията са в много по-голяма степен, отколкото е известно в Европа, или отколкото сме успели да ограничим в Европа“, добави Виктор Орбан. „От гледна точка на разпределението на конституционните правомощия Унгария е добре планирана, примерна страна в Европа. Повечето правителства в Европа разполагат с повече власт, отколкото конституционната власт на унгарското правителство”, каза още Орбан.