Орбан: Европейската военна стратегия е мираж, погрешна е

Тя ще се срине със сериозни последици, заяви унгарският премиер

03.10.2025 | 20:24 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Европейската военна стратегия е погрешна, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в ефира на националното радио "Лайош Кошут", предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

"Тя е мираж и ще се срине със сериозни последици", заяви той. Според него стратегията предполага, че средствата на Русия ще свършат преди тези Европа и няма да има достатъчно за производство на оръжие. Междувременно Европа ще предоставя финансиране и въоръжение на Украйна, а руската икономика ще се срине, като "дори може да има въстания".

"При такъв сценарий Русия може да бъде заставена да се откаже от военните си цели, което да позволи на Украйна да възстанови териториите си", заяви той.

"Но Европа все пак трябва да изясни два въпроса: колко дълго ще продължи това и на каква цена", допълни Орбан.

Премиерът отбеляза, че стотици загиват ежедневно във войната, „а стотици милиони биват изразходвани“. Той допълни, че унгарското предложение се основава върху стремежа за примирие и мир и че са необходими дипломатически преговори между страните.
(БТА)

