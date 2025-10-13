Нетаняху няма да участва в срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да участва в днешната среща в Шарм ел Шейх в Египет, посветена на постигането на мир в Газа, съобщи днес канцеларията му, цитирана от Ройтерс. По-рано бе съобщено от израелски медии, че Нетаняху ще участва в преговорите.

От друга страна, американският президент Доналд Тръмп ще пътува до Египет, за да участва в преговорите. По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници.

Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси се очаква да са председатели на срещата в египетския курорт на Червено море, където ще се съберат близо 20 световни лидери, за да обсъдят мирния процес в Газа.

Палестинският президент Махмуд Абас също ще участва. Той е водач на Палестинската автономна власт и движението "Фатах", което е опозиционно на "Хамас".

"Хамас" изтласка "Фатах" от Газа при кръвопролитен сблъсък през 2007 година. От този момент Абас управлява на практика само Западния бряг.

Мирният план на Тръмп, състоящ се от 20 точки, бе представен на 29 септември в Белия дом, където присъстваше и Нетаняху. Той включва спиране на огъня, което влезе в сила в петък, и размяна на всички заложници на "Хамас" за палестински затворници в израелски затвори.

Планът призовава за поетапно изтегляне на израелските сили от Газа и пълно разоръжаване на "Хамас" – условие, което до момента групировката не е обявила публично, че приема.

Предвижда се Газа да бъде управлявана от преходен технократски комитет от палестинци и международни експерти, наблюдавани от Управителния съвет за мира, оглавяван от Тръмп.

Останалите 20 живи заложници на "Хамас" в Газа бяха върнати в Израел по-рано днес. В замяна се очаква да бъдат освободени около 1900 палестински затворници.

(БТА)