Мъж се изпика върху олтара в базиликата "Свети Петър" ВИДЕО

Ужасени туристи заснеха как мъж уринира върху олтара във Ватикана по време на света литургия. Стотици туристи са наблюдавали с отвращение акта на оскверняване в петък.

Неидентифицираният мъж е започнал отвратителното си деяние, като се е изкачил по стъпалата на Олтара на изповедта в базиликата „Свети Петър“ – на място, където седящият папа обикновено отслужва литургия. Той не губил време, а бързо свалил панталоните си до глезените и уринирал по цялата свещена земя, съобщи Corriere della Sera.

Смаяната тълпа можела само да гледа с ужас как мъжът бързо е бил откъснат от олтара от полицаи и ескортиран от територията.

Когато властите стигнали до мъжа, той се навел и дръпнал дънките си обратно — но не преди да се обърне и да се покаже пред публиката, според видеоклипове, направени от туристи.

Светата литургия в 9:00 ч. сутринта се е провела след инцидента, но не е ясно дали папата е ръководил церемонията.

Новината достигна до самия папа Лъв XIV, който според изданието е бил „шокиран“. Пресслужбата на Светия престол не е публикувала изявление относно оскверняването.

Не е ясно дали мъжът е арестуван или обвинен.

VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims. Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair. https://t.co/CEQpiI4xOd — Bree A Dail (@breeadail) October 11, 2025

Базиликата „Свети Петър“ е едно от най-свещените места в основния град на Римокатолическата църква и е тясно свързана с папите, които всички са отслужвали литургии в нейните стени.

През април папа Франциск беше положен в базиликата за публично разглеждане преди погребението му.

Поради своята известност обаче олтарът, където папите отслужват литургия, е честа мишена на атаки.

През февруари мъж се качи на олтара и събори шест свещника на земята. През юни 2023 г. гол поляк скочи върху олтара. Той не каза или направи много повече от това, но на гърба му бяха надраскани думите „Спасете децата на Украйна“.

След този акт Ватикана извърши покаен обред, за да очисти земята.