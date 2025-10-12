Асен Василев: Следващата битка с кабинета ще е за бюджета

Лидерът на ПП Асен Василев прогнозира, че ще бъде много трудно да се направи нормален бюджет за догодина.

"Още когато Бюджет 2025 беше представен и се разглеждаше в НС, ние казахме, че приходната му част е написана от много оптимистични астролози. Казахме, че ще се съберат до 15% по-високо постъпление от ДДС и в момента е 14,4%. Проблемът на бюджета е, че е предвидено да бъдат 30% повече. Само от това се отваря една дупка в края на годината от около 3 милиарда лева над планирания дефицит. Отделно виждаме, че заради отказ да се реформира КПК и тя да стане наистина политически неутрална, част от парите по второ плащане няма да дойдат, трето плащане въобще са го отписали за тази година. Това означава, че още около 3 милиарда лева ще се появи нереализиран приход. Ако се изпълни разходната част, бюджетният дефицит ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната част", обясни Василев пред БНР.

По думите му един бюджет е и политически приоритети и ако те са сбъркани, няма как да излязат сметките.

"Ако приоритетите са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП, т.е. ще се вземе много повече дълг, и няма как да излезе бюджетният дефицит. И ние виждаме приоритетите на това правителство - не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари. И вече пети месец ги мотаят. Знаем, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева. 1/4 от увеличените пари, които ще получат догодина, са достатъчни за всички лекари, медицински сестри и специалисти в сектор "Здравеопазване" да получат нормални заплати. Не искат обаче да го направят, защото няма политическа воля", каза лидерът на ПП и допълни, че следващата голяма битка с правителството ще бъде именно бюджетът.

А ако не се осигурят парите за младите лекари, това най-вероятно ще бъде и причина за вот на недоверие.

Трябва ли да се пипат данъците?

Няма нужда да се пипат данъците, категоричен беше бившият финансов министър.

"Докато не се харчи рационално, няма причина да натоварваме гражданите и бизнеса с допълнителни данъци. Ако се махнат всички харчове по касичките, и се направи рационален преглед на това къде реално се инвестират парите на данъкоплатците, спокойно можем да се върнем обратно в 3% дефицит. Но това изисква тежки политически решения. Сегашното управляващо мнозинство се оказа неспособно на това при конструкцията на бюджета за настоящата година. То задели едни излишни 9 млрд. лева дълг, за да попълни ББР, БЕХ и всички държавни предприятия, които са абсолютно излишни, и направи увеличения в сектор "Сигурност", които са абсолютно непропорционални на всичко останало".

Да се махат почивни дни не е достатъчно смислена мярка и не бихме се присъединили, добави той във връзка с предложението на "Демократична България".

Асен Василев съобщи, че подписката им за оставката на Антон Славчев като председател на КПК е подкрепена от депутатите от АПС и МЕЧ и призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да я подпише, след като е завил, че и той иска тази оставка.

Василев коментира и статута на и.ф. главен прокурор.

"Министърът на правосъдието Георги Георгиев беше депутат и гласува, когато Народното събрание прие този текст от Закона за съдебната власт, който касае и.ф. главен прокурор. Няма такъв юридически подход, при който парламентът да тълкува собственото си законодателство. Пределно ясен е текстът, могат да се отворят и стенограмите кой какво е казал. Мисля, че сега ще се опитат през тълкуване на това какво е искал да каже авторът - да променят нормата. Това законодателство беше изискване в санитарния кордон около Пеевски и тогава ГЕРБ, БСП и ИТН гласуваха за това и Пеевски остана в изолация. Сега обаче, когато Пеевски официално е част от мнозинството, не им отърва това законодателство, но ще е много грубо да го променят, затова искат да минат през тълкуване на парламента", коментира лидерът на ПП и изказа мнение, че Борислав Сарафов няколко месеца вече е в нарушение на поста и.ф. главен прокурор.