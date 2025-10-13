Златните визи на Тръмп: Има запитвания и от българи, готови да платят $1 млн.

Администрацията на Доналд Тръмп се опитва да привлече богати хора в САЩ с новите си програми за "златни визи" срещу заплащане и има засилен интерес към тях, включително от България. Кандидатите трябва да заплатят дарение в американския бюджет на стойност един милион долара, като срещу това получават право да живеят и да работят в САЩ и стават данъчни резиденти. Тепърва ще се уточняват всички правила за различните програми, коментира адв. Христо Василев в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

"Диференцирани са три вида златни карти. Първата е Gold Trump Card, втората е корпоративна златна карта, която е за високопоставени служители на чужди компании, и третата карта, която се разработва в момента е Platinum Card, която ще бъде обявена по-късно... Очаква се таксата за кандидатстване да бъде около 15 000 долара. Кандидатите ще бъдат предмет на изследване на техните доходи за тяхното дарение. Тази процедура е една силна стъпка по монетаризация на имиграционната политика."

Политиката на Тръмп се различава от други програми за "златни визи", тъй като не става дума да се прави инвестиция или да се купува някакъв американски актив, а за директно плащане към американския бюджет, обясни Василев.

Досегашните имиграционни програми на САЩ - като EB5 или Зелената карта - ще се запазят, но вероятно ще има промени в тях. Има слухове за отмяна на Зелената карта, тъй като администрацията на Тръмп иска да се фокусира да привлича богати хора.

Новите златни карти могат да бъдат отменени от бъдещи президенти на САЩ, коментира Василев, но те ще действат поне докато Тръмп е на власт. Вече има запитвания от български клиенти за условията, като се очакват разяснения по тях от посолството на САЩ, добави Василев.

"За много хора Америка си остава страната на неограничените възможности - те биха предприели такива мерки да дарят 1 млн. долара, за да получат постоянно пребиваване, право на живот и на работа там."

В процеса на кандидатстване ще се прилагат правилата срещу прането на пари, ще се изследват доходите на кандидатите и тяхната личност, каза Василев. Профилът на заинтересованите е богати хора, с много добро материално състояние.

"Тази програма е привлекателна главно за VIP кандидати с много висок социален статус. И те биха могли да се възползват и наистина да реализират своята мечта да живеят и да работят в САЩ.", допълни гостът.

