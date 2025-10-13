Близо сто пострадали при железопътна катастрофа в Словакия

Около 100 души са леко пострадали при катастрофа на пътнически влакове край село Яблонов над Турно край град Рожнава в южния словашки Кошицки край. Двама са в критично състояние, съобщи вътрешният министър Матуш Шутай Ещок на пресконференция. Той допълни, че по първоначални данни няма загинали, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Трима души остават блокирани в катастрофиралите влакове, като все още няма информация за състоянието им.

Според министъра инцидентът най-вероятно се дължи на човешка грешка, като един от двамата машинисти е допуснал грешка и може би не е дал път на другия влак.

„В момента не искам да спекулирам, но според първоначалната информация не става дума за техническа, а за човешка грешка. Изглежда, че единият машинист не е дал път на другия влак, но това все още е предварителна версия“, заяви Шутай Ещок, допълвайки, че той, транспортният министър Йозеф Раж и здравният Камил Шашко ще пристигнат на местопроизшествието.

Сблъсъкът между двата експресни влака се е случил малко след 10:00 часа сутринта местно време край тунел в района на село Яблонов над Турно на място, където две линии се сливат в една. На място са пристигнали пожарникари, полицейски служители и парамедици.

„Изпратили сме два спасителни хеликоптера и шест линейки“, заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на спешните медицински служби на Словакия.

(БТА)