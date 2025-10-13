Лейди Гага ще участва в "Дяволът носи Прада 2"

Носителката на „Оскар“ и „Грами“ Лейди Гага ще се появи в предстоящото продължение на култовия филм "Дяволът носи Прада" („The Devil Wears Prada)“, въпреки че в момента е в разгара на своето турне "Mayhem Ball Tour".

След като изнесе четири разпродадени концерта в лондонската "O2" арена, фенове я забелязаха в Милано — именно там се снима втората част на хитовата комедия от 2006 г., в която участват Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи. Всички те ще се завърнат и във втората част.

"Дяволът носи Прада 2" ще е първата ѝ голяма филмова роля след "Жокерът: Лудост за двама" („Joker: Folie à Deux“). По-рано тази година тя направи кратко камео в сериала „Wednesday“ по Netflix.

Сюжетът на продължението все още се пази в тайна, но според слуховете ще проследи Миранда, докато се опитва да оцелее в епохата на залеза на печатните издания. Тя ще се изправи срещу бившата си асистентка Емили (Блънт), която вече е високопоставена директорка в луксозна корпорация и контролира рекламните бюджети, от които Миранда отчаяно се нуждае. Все още не е ясно каква ще бъде ролята на Анди, която в края на първия филм напусна Runway за работа във вестник — но изглежда отново е въвлечена в модния свят.

Наскоро Мерил Стрийп и Стенли Тучи бяха засечени на първия ред на ревю на Dolce & Gabbana по време на Седмицата на модата в Милано. Там Стрийп (в ролята на Миранда) и Ана Уинтур подпалиха мрежата, защото двете модни икони се срещнаха за първи път. Именно Ана е вдъхновила образа на Прийстли.

Режисьорът Дейвид Франкел и сценаристката Алайн Брош Маккена, работили по оригинала, се завръщат и за втората част. Продуцентката Карън Розенфелт също е отново в екипа. Към актьорския състав се присъединяват Кенет Брана като съпруга на Миранда, както и Луси Лиу, Джъстин Теру, Би Джей Новак, Полин Шаламе и Симон Ашли. Тибор Фелдман и Трейси Томс отново ще изиграят своите роли, пише Variety.

"Дяволът носи Прада 2" ще излезе на екран на 1 май 2026 г., почти 20 години след премиерата на оригинала.