Дядо Тръмп към внучка си: За да играя по-добре голф, мисля за Китай и Русия ВИДЕО

В първия от новата серия голф видеа, публикувани онлайн от внучката на Доналд Тръмп, който опитен играч, президентът на САЩ споделя съвети за всеки, който би искал да подобри играта си.

Може да играете по-добре, ако не се концентрирате твърде интензивно върху стойката, замаха и завършването на удара, а заемете ума си с други теми, подсказва видеото.

„Мисля за други неща“, казва президентът Тръмп. „Като Русия, Китай, нали?“ Внучката му Кай се съгласява. „Мисля за други неща и се справям по-добре“, казва тя.

Кай, на 18 години, която е в последната си година в частна гимназия в Маями, е дъщеря на Доналд Тръмп-младши и бившата му съпруга Ванеса, която сега се среща с Тайгър Уудс. Тя има 3,4 милиона последователи в TikTok, стипендия за голф за обучение в Университета на Маями следващата година и линия маркови пуловери, които струват 130 долара.

Кай за първи път стъпи на публичната сцена на Националния конгрес на републиканците през 2024 г., където се твърди, че е поискала да говори в последния момент след опита за покушение срещу Тръмп в Бътлър, Пенсилвания. Тя беше представена от баща си.

„Той е просто нормален дядо“, каза тя. „Дава ни бонбони и сода, когато родителите ни не гледат. Винаги иска да знае как се справяме в училище. Когато попаднах в списъка с почести, той го разпечата, за да го покаже на приятелите си.“

Тя е развила специални отношения с него заради любовта си към голфа: двамата прекарват часове заедно на игрището.

„Той ми се обажда по средата на учебния ден, за да ме пита как върви играта ми на голф и ми разказва всичко за неговия, но след това трябва да му напомням, че съм на училище и ще трябва да му се обадя по-късно“, каза тя на конгреса. „Когато играем голф заедно, ако не съм в неговия отбор, той се опитва да влезе в главата ми. И винаги е изненадан, че не му позволявам да ме засегне, но трябва да му напомням, че и аз съм Тръмп.“

Тя започна да публикува голф видеоклипове и кадри на себе си в Мар-а-Лаго в изборната нощ, на встъпването в длъжност на дядо си или имитирайки танца му на борда на Air Force One. За известно време Илон Мъск се появяваше в тези клипове, в които, подобно на ракета, преминаваща критичен етап от издигането си, се казваше, че достига „статут на чичо“.

На нея се приписва смекчаването на образа на Тръмп и представянето му на милиони тийнейджъри, въпреки че подобно на други членове на семейството на Тръмп, тя също печели от позицията си в клана. Кай промотира колекцията си „KT Signature Pullover Sweatshirt“ във видеоклип, в който удари топки върху зелена поляна на Белия дом и стои под внимателния поглед на президента Линкълн пред Мемориала на Линкълн.

Кай посещава училището Бенджамин, което има голф отбор, в който участва и Чарли Уудс, синът на Тайгър Уудс. През юли тя завърши трета на двудневен турнир, след като вкара четири birdie-та. След това се появи в ефира на Fox News, за да обсъди играта си.

Сега тя стартира поредица, озаглавена „1 на 1 с Кай“, в която играе на Trump National във Вашингтон с първия си гост - президента. Те тръгват начело на конвой от голф колички, придружени от кедита, снимачен екип и огромен контингент от служители на тайните служби. Тръмп разкрива, че любимият му цвят е червен, че не се изнервя на първия тий и че инсталира нови мраморни подове в Белия дом. Той също така ѝ казва, че е спрял седем войни.

„Надяваме се, че ще накараме Путин и Зеленски да спрат да убиват всички“, казва той.

Той също така прави всичко възможно, за да разсее слуховете за здравето си, казвайки, че и те трябва да играят със задни девет позиции.

„Ако играем само с девет, те ще кажат: „О, нещо не е наред с него“, твърди той.

На зрителите на видеото в YouTube през уикенда бяха показани реклами за здравни продукти и, неочаквано, видеоклип за набиране на средства от главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, неговия дългогодишен противник, очевидно направен преди Министерството на правосъдието да започне да я преследва за предполагаема грешка във формуляри за ипотека, свързани с имот, който тя притежава във Вирджиния. Тя моли зрителите да подкрепят „демокрацията и върховенството на закона“.

Кай пита дядо си в голф количката дали все още има мечти и амбиции.

„Задаваш въпроси като телевизионна компания“, отговаря Тръмп. „Искаш да бъдеш велик президент“, казва той най-накрая, преди да добави: „Не мисля, че някога ще играя голф по-добре, отколкото играя.“