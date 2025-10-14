IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон за „Хамас“: В следващите месеци ще има терористични атаки и дестабилизация

Френският президент предупреди за продължаващата заплаха от палестинската групировка

14.10.2025 | 09:01 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската войнстваща групировка "Хамас" след сключването на примирие във войната в Газа, предаде Франс прес.

В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон вчера преди заминаването си от египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море, където участва в церемонията по подписването на споразумението между "Хамас" и Израел.

"Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки", отговори Макрон на въпроса на журналист дали се опасява, че "Хамас" ще запълни властовия вакуум в Ивицата Газа.

"Не можеш да разформироваш терористична групировка, наброяваща хиляди бойци, с всички тези тунели и оръжия за една нощ", добави той.

Макрон призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа.
(БТА)

