Макрон за „Хамас“: В следващите месеци ще има терористични атаки и дестабилизация

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската войнстваща групировка "Хамас" след сключването на примирие във войната в Газа, предаде Франс прес.

В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон вчера преди заминаването си от египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море, където участва в церемонията по подписването на споразумението между "Хамас" и Израел.

"Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки", отговори Макрон на въпроса на журналист дали се опасява, че "Хамас" ще запълни властовия вакуум в Ивицата Газа.

"Не можеш да разформироваш терористична групировка, наброяваща хиляди бойци, с всички тези тунели и оръжия за една нощ", добави той.

Макрон призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа.

(БТА)