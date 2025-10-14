Президентът Владимир Путин разкри, че Русия има ново оръжие, което е по-мощно от страховития "Орешник". Това заяви депутатът от Държавната дума Андрей Колесник, предава сръбският Novosti.

Путин говори за ново оръжие, това означава, че то ще бъде от стратегическо значение, вероятно по-прецизно и разрушително. Ще бъде по-мощно от "Орешник", заявява Колесник.

Той добавя, че никой не знае къде ще бъдат разположени новите ракети, но че командните центрове на НАТО "няма да имат къде да се скрият".

Щом Путин го съобщава, това означава, че оръжията вече съществуват, заключава депутатът. След посещението си в Таджикистан, Путин посочи, че тестовете на новото оръжие са били успешни, но не разкри подробности за неговите характеристики.

Междувременно вече стана ясно, че руските ракетни системи „Орешник“ ще бъдат разположени на територията на Беларус съгласно споразумението между лидерите на двете държави.

Това заяви в интервю за ТАСС ръководителят на Втория департамент за страните от ОНД към руското външно министерство Алексей Полишчук.

„Русия, в съответствие със съюзническите си задължения, които през 2024 г. бяха закрепени в Концепцията за сигурност на Съюзната държава и в двустранния Договор за гаранции за сигурност, е готова да окаже необходимата помощ на Минск и да предприеме стъпки за защита на общото отбранително пространство“, заяви руският дипломат

Свързани статии Русия започва серийно производство на "Орешник"

В края на януари президентът на Беларус Александър Лукашенко също обяви, че руските хиперзвукови ракети „Орешник“ ще пристигнат в страната скоро. Той допълни, че тези ракетни системи могат да бъдат разположени в близост до руския град Смоленск.