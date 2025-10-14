УЗФ стартира предварителния прием за бакалавърските програми 2026/2027

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) обявява началото на предварителния прием за бакалавърските програми за академичната 2026/2027 година. Кандидатите, които се запишат още в ранния етап, ще получат до 20% отстъпка от таксата за първата година и ще могат да си осигурят място в университета без приемен изпит само с препоръка от учител.

УЗФ е първият частен бизнес университет в направление „Икономика“ в България и се нарежда сред топ 4 висшите училища в страната по резултати в Рейтинговата система на висшите училища на МОН. Университетът се отличава с високо качество на обучение, индивидуален подход и тясна връзка с реалния бизнес, което го прави различен от масовите академични модели. За разлика от други университети, УЗФ поставя акцент върху практическите умения, личното развитие и професионалната реализация на своите студенти още по време на обучението.

Студентите на Университета по застраховане и финанси имат възможност да се срещат и работят с реални бизнес лидери, предприемачи и международни гост-лектори, което им дава ценен практически опит и професионални контакти. Университетът поддържа активни партньорства с водещи компании и институции в България и чужбина, като предлага стажове, проектно обучение и индивидуални предложения за работа след първи курс. Именно това е причината завършилите УЗФ да имат едни от най-високите доходи сред младите икономисти в страната – средно 3518 лв. месечно през 2024 г.

Бакалавърските програми на университета са създадени в синхрон с потребностите на съвременната икономика и дигиталната трансформация. Сред тях са Информационни технологии и бизнес мениджмънт (програма, разработена съвместно с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), Финанси и международен бизнес, Бизнес стратегии и управление на проекти, Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес, Счетоводство и одит, Застраховане и осигуряване, Бизнес психология и човешки ресурси и Бизнес мениджмънт и маркетинг (на английски език). Всички програми се предлагат в редовна и дистанционна форма на обучение, като модерната електронна платформа на университета позволява на студентите да се обучават гъвкаво, от всяка точка на страната и чужбина.

Ранното записване носи редица предимства, освен преференциалните условия от таксата за обучение, кандидатите си гарантират място в желаната специалност и се възползват от малки учебни групи, които осигуряват индивидуално внимание и високо качество на преподаване. УЗФ поддържа атмосфера, близка до тази на водещите западни университети, без излишна бюрокрация, с личен подход, гъвкави академични програми и реална подкрепа в кариерното развитие.

И тази година УЗФ предоставя изключителни възможности за двойни дипломи чрез партньорства с престижни чуждестранни университети като Coburg University of Applied Sciences and Arts (Германия) и LUISS Guido Carli (Италия). Така студентите получават международно призната диплома и предимство при реализация в България и извън нея.

Предварителният прием в бакалавърските програми на бизнес университета се провежда от 1 октомври 2025 г. до 31 март 2026 г. Записалите се до 31 януари получават 20% отстъпка от таксата за първата година, а до 31 март – 15% отстъпка. Кандидатстването е изцяло онлайн на uzf.bg или на priem@uzf.bg.

С избора на Университета по застраховане и финанси кандидатите избират университет, който не просто дава диплома, а изграждат уверени, подготвени и адаптивни млади хора, готови за реализация в динамичната бизнес среда.