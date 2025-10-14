Първите F-35 пристигат, но защо Белгия отхвърли Rafale и Eurofighter?

Първите изтребители F-35A на белгийските военновъздушни сили пристигнаха в страната във военновъздушната база Флорен, Белгия, отбелязвайки важен етап в модернизацията на въздушните бойни способности на страната, докато тя се готви да изведе от експлоатация своите F-16 от ерата на Студената война. Самолетите бяха избрани за доставка през 2018 г., което бележи важен етап за навлизането на американската изтребителна програма на европейските пазари, тъй като тя помете местната конкуренция . Коментирайки доставката, началникът на отбраната на белгийските въоръжени сили генерал Фредерик Вансина отбеляза:

„Заедно с нашите съюзници от НАТО и Европа, ние изграждаме стена от F-35 - щит от над 700 самолета, осигуряващи европейското ни небе... Тази стена не е символ на агресия, а на решителност. Тя казва силно и ясно: небето над Европа принадлежи на тези, които защитават свободата, а не на тези, които се стремят да я унищожат.“

F-35 представлява революционно подобрение във възможностите на белгийския изтребителски флот, тъй като F-16 на страната отдавна се считат за остарели за конфликти с висока интензивност и разчитат на радари, които са не само много по-малки от тези на новите самолети, но и далеч по-малко ефективни и по-уязвими за заглушаване, пише MWM. Разглеждайки новите възможности, предоставяни от F-35, командирът на белгийските военновъздушни сили генерал-майор Герт Де Декер отбеляза:

„С F-35 Белгия си връща мястото сред водещите военновъздушни сили в света, оборудвана с най-модерните технологии, интегрирана в многонационална и взаимосвързана среда... Белгия се сдобива с изтребител от пето поколение, летяща оръжейна платформа, способна да изпълнява множество мисии в един полет.“ След като поръча 34 изтребителя през 2018 г., белгийското министерство на отбраната през юли 2025 г. обяви намерението си да закупи 11 допълнителни изтребителя, за да увеличи размера на флота до 45.

Пристигането на първите F-35 в Белгия се забави значително, като през 2023 г. белгийското министерство на отбраната отказа доставки, след като изтребителите бяха счетени за „технически незадоволителни“ и се нуждаеха от допълнителни софтуерни подобрения, преди да отговорят на стандартите на ВВС. Програмата за изтребители е измъчвана от екстремни проблеми с производителността, като приблизително 800 дефекта все още я засягат, брой, който не се е променил съществено през повече от половин десетилетие поради бавната скорост, с която проблемите се решават, и непрекъснатото откриване на нови недостатъци, като Морската пехота на САЩ и ВВС на Република Корея са сред другите страни, които отбелязаха сериозни проблеми . Съвсем наскоро само три от планираните четири F-35 пристигнаха в Белгия, тъй като четвъртият беше изоставен поради това, което Министерството на отбраната определи като „техническа несигурност относно летателните му способности“.

Белгийското министерство на отбраната избра F-35 в търг от 2018 г., за да замени доставяните от САЩ F-16, фаворизирайки го пред конкуренцията от изтребители от четвърто поколение, като френския Rafale и паневропейския Eurofighter. Това беше направено въпреки значителния натиск върху Брюксел от Париж да избере Rafale, както и предложенията за инвестиции и индустриално сътрудничество на стойност десетки милиарди долари. Белгия е последвана от Швейцария, Финландия и други страни в Европа в избора на F-35 пред европейските конкуренти, принуждавайки Rafale и Eurofighter да се насочат към пазари , които не са в състояние да закупят F-35 по политически причини, като Египет, Турция и Индонезия. F-35 е не само значително по-усъвършенстван от европейските си конкуренти, като неговият авионика и усъвършенстваните стелт възможности позволяват да се действа в съвсем различна лига, но също така се произвежда много по-ефективно и в много по-голям мащаб, което позволява да се доставя по-евтино.

Като единствен изтребител от своето поколение, произвеждан в голям мащаб извън Китай, F-35 постоянно печели всички търгове, в които се е конкурирал с други западни изтребители. Самолетът е проектиран със силен акцент върху способността да потиска и унищожава вражеска противовъздушна отбрана, което се счита за особено ценно в европейския театър на военните действия поради изключителната зависимост на руските въоръжени сили от наземни системи за противовъздушна отбрана за защита на въздушното пространство на страната.