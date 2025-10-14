ДПС-НН претопява ГЕРБ, хората търсят по-силния Пеевски

Видимо е поглъщането на ГЕРБ от ДПС-Ново начало. Отдавна се наблюдава по места, че сериозна част от хора на ГЕРБ отиват при Делян Пеевски с мотив, че там имат възможности, защото са близо до човека, който има сила и може да им помогне да реализират идеи и политики за районите, т.е. търсят този, който е ефективен. Това каза пред БНР политическият психолог проф. Антоанета Христова в коментар на резултатите от изборите за общински съветници в Пазарджик и подреждането на партиите, които са част от управляващата коалиция на национално ниво - ГЕРБ са шести, БСП са четвърти, а ИТН не влизат в местния Общински съвет.

"Политикът, който е на второ-трето ниво в партията си, се пита дали неговият лидер може да му осигури ефективност. ГЕРБ доскоро им осигуряваше. Но ГЕРБ вече върви надолу като сила, като подкрепа, като сила, която внушава лидерът Бойко Борисов. Видимо е, че ДПС-НН поглъща ГЕРБ. И от тези избори е видимо - не може ГЕРБ да вземе само 6% там".

Успехът на ДПС-Ново начало на изборите в Пазарджик се дължи на:

"На неспособността на другите политически партии да мотивират избирателите да излязат да гласуват и на доброто финансово състояние на лидера ѝ Делян Пеевски. ... Той е помагал с пари и на спорта, и на много други неща, в добрия смисъл на думата е давал пари. Но от гледна точка на изборния процес, от гледна точка на начина, по който се играят игрите в парламента, някак си е недемократично и деморализира демократичния процес".

По думите на Христова подобен алгоритъм за печелене на избори може да заработи и в други градове, особено по-малки:

"Не може да се случи в София и Варна, но в Пловдив може... държавата не се състои само от големи градове".

"На ДПС-НН това са ѝ първите избори. И ние видяхме една много сериозна морална дисквалификация по видеата, които пуснаха наблюдателите. Тези видеа руинират още повече авторитета на политическите партии. Не само на ДПС-НН, а на групичката, която в момента се намира в парламента - и управляващи, и опозиция", коментира още тя.

Купуване на гласове е имало винаги, подчерта проф. Христова

"Преди някак беше по-скрито. Има ескалация на видимостта на наглостта. Тя се дължи на несигурността на политическите партии - всеки гледа да си гарантира".

Политическият психолог посочи, че "разбиването" на коалицията ПП-ДБ е невъзможно

"Те съществуват, те се хранят заедно - един към друг. Тяхната много силна роля на опозиция, която са заели, им дава силата да бъдат възприемани реално като истинската опозиция на управляващите в момента".

Според нея резултатите от изборите в Пазарджик могат да бъдат приети като лакмус за изборните нагласи в национален мащаб, но не и лакмус за това каква е силата на отделните политически партии, защото има "стесняване" на броя на хората, които искат да гласуват:

"Изборите в Пазарджик показаха изключителното безсилие на политическите партии, защото имаше само 35% активност. При местни избори такава ниска активност показва наказателно действие, което са осъществили гласоподавателите в Пазарджик и Пазарджишко. Това означава, че нито една от партиите не е предизвикала доверие и не е убедила, че има капацитет и лидери, които могат да имат самостоятелно решение. Поради което не е мотивирала и не е осмислила разхождането до урните".

Според нея купуването на гласове ще е ежедневие по време на избори, докато не се появи нов политически лидер, който да направи изборна вълна:

"Политическите лидери, които са в парламента, са много притеснени от регистрираното очакване на появата на политически проект на президента Румен Радев. Това очакване, което го хващат изследвания, е разбираемо, защото друго ново лице не се появява. Да не говорим и дали ще им се позволи да се появят нови политически формации, защото не им се позволява, когато са заплаха - медийно не им се позволява, финансите се ограничават, слагат се бариери на спонсори. Ако се появи такъв нов лидер, намерят се пари за него и бъде допуснат до медиите, може и да се появи вълна".