Шестата война, която Тръмп спира: По-трудната част в Близкия изток е свършена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп завърши обиколката си в Близкия изток, като обяви, че са реализирани повечето точки от неговия мирен план.

"Това е примирие, не е мирен договор. Тръмп реализира първата фаза от своята инициатива. Това е голям триумф за него, огромен успех. Вчера го поздравиха повече от 20 държавни и правителствени глави в Египет", заяви журналистът Огнян Дъскарев в "България сутрин".

Тръмп прекрати "касапницата"

"Има план от 20 точки. Първо трябва "Хамас" да сложи оръжие. Кой ще бъде стабилизиращата сила? Какъв мир, като "Хамас" си остава въоръжена... Израел смачка "Хамас", "Хизбула", но не изцяло. Има, според мои източници, около 1200-1500 останали живи въоръжени бойци на "Хамас", каза още Дъскарев.

Според журналиста трябва да има стабилизираща сила, която да респектира "Хамас" и да я принуди да си предаде оръжията.

Траен мир или временно споразумение

"На този етап, нещо, което се виждаше като невъзможно, беше постигнато от Тръмп. По време на преговорите в Йемен, когато израелците удариха по преговарящия екип, Тръмп привика Нетаняху в Белия дом и го накара да вдигне телефона и пред него да се извини на Йемен. Това беше преломен момент. Пакистанският премиер на няколко пъти каза, че предлага Тръмп да бъде нобелов лауреат. Има желаещи в една и съща посока да постигнат мир", коментира международният анализатор проф. Йонко Мермерски пред Bulgaria ON AIR.

"По военен път се достигна до сегашната ситуация, която създава предпоставки да може да се постигне по-траен мир в региона. Големият проблем е с "Хамас" и пуснатите бойци", смята проф. Мермерски.

Иран е силно отслабен

Мермерски отбеляза, че се пропуска, че в момента Иран е безсилен.

"Благодарение на 12-те огромни бомби, които Тръмп пусна. Преди това израелците ги удариха лошо. "Хизбула" е обезсилена. Всичко става с пари. Газа е разрушена - най-малко 80% от сградите са разрушени. Как се възстановява това? Богатите арабски държави ги имат тези пари. Нетаняху не беше много ентусиазиран да се изтегли от Газа, но Тръмп го накара. Само той можеше да го накара да го направи", категоричен е Дъскарев.

Мирът набира инерция в Близкия изток

"По-голяма сила и инерция има в посока на мира в региона, отколкото беше досега. Тръмп го постигна. По-трудната част от работата е свършена. Предстоят детайлите, но най-важното е политическото желание. Ще караме по плана. Да се надяваме, че точките ще бъдат изпълнени. "Хамас" е силно отслабена", анализира проф. Мермерски.

Дъскарев подчерта, че Тръмп е посрещнат от новината, че шефът на "Джей Пи Морган" е обявил най-голямата инвестиция в американската икономика от 1,5 трилиона, като това ще бъде за развитие и добив на редки метали: "Прекрасна новина за Тръмп".

Възможен ли е мир между Русия и Украйна

"Това е шеста война, която Тръмп спира. Най-страшна е тази в Украйна. Досега Тръмп не успя да я спре. Вчера каза, че всичко зависи от руснаците, от Путин. Вчера Тръмп изчетка всички, но Ердоган особено. Турция може да бъде посредник и да влияе", прогнозира Дъскарев.