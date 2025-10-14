IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издирват 15-годишна, два дни следите ѝ се губят

Тя е напуснала дома си на 12 октомври

14.10.2025 | 15:29 ч. 4
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Добричката полиция издирва 15-годишната Виктория Красимирова. Тя е напуснала дома си в квартал “Строител” в Добрич на 12 октомври, около 16:00 часа, оттогава е в неизвестност, съобщиха от МВР.

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса. То е било облечено в черен спортен панталон и сив суичър, обуто с вишневи маратонки, носи черна чантичка през рамо, уточняват от полицията.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.

