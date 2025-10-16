Литва е готова: Ще изпълни целта на НАТО да дава за отбрана поне 5% от БВП

Литва ще отдели следващата година за отбрана рекордните 5,38% от брутния си вътрешен продукт или 4,79 млрд. евро, обяви премиерът Инга Ругиние, цитирана от Франс прес.

"Бюджетът за 2026 г. ще предвижда 5,38% от БВП за отбрана, което е рекорд за нашата страна", подчерта Ругиниене пред журналисти при представянето на законопроекта, който ще бъде внесен в парламента.

Увеличението на средствата за отбрана се обяснява с влошаването на сигурността в региона на Източния фланк на НАТО след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Литва се опасява, че би могла стане една от следващите мишени на Москва, отбелязва АФП.

Увеличението, което отговаря на изискванията на НАТО и е в съответствие с предишни изявления на новата управляваща коалиция в Литва, която обеща да "отдели не по-малко от 5 % от БВП" за разходи за отбрана.

През тази година страната е отделила 4,05% от БВП за отбрана или 3,34 млрд. евро.

"Напредваме със същия ритъм като нашите съседи и стратегически партньори, тъй като всеки разбра, че нашият географски регион трябва да отдели голямо внимание на отбраната", поясни литовският премиер, цитирана от БТА.

Тя уточни, че не става въпрос за средства, които ще бъдат отделяни само за военни цели, но и за инвестиции в инфраструктури, като например пътища, свързващи военни тренировъчни лагери.

Съседната на Литва Естония ще отдели 5% от бюджета си за отбрана, докато Латвия предвижда 4,96% от БВП за следващата година.

По време на последната среща на върха в Хага, НАТО постанови достигането на 5% от БВП за отбрана от всички страни членки до 2035 г. За сравнение, през миналата година повече от една четвърт от държавите на Алианса останаха под 2%, която беше дотогавашната цел, напомня АФП. (БТА)