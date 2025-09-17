IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В училища в Литва деца и възрастни ще се обучават да използват дронове

17.09.2025 | 09:00 ч. Обновена: 17.09.2025 | 10:43 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Министерството на отбраната на Литва откри първото от общо девет училища в страната, в които деца, навършили 10 години, и възрастни ще се учат да пилотират, сглобяват и програмират дронове, предаде Ройтерс.

"Става въпрос за изграждане на военни отбранителни способности, което Литва взема много насериозно, тъй като граничи с Русия и Беларус", заяви заместник-министърът на отбраната Томас Годляускас.

Децата и другите участници ще бъдат обучавани да управляват дронове с видеопредаване, квадрокоптери и еднокрилни дронове, каза учителят Миндаугас Тамосайтис.

В училището в Таураге, намиращо се на 20 километра от руския ексклав Калининград, децата се упражняват във виртуални полети на компютри. Едно момче на тренировъчното поле се упражняваше да лети с минидрон нагоре и надолу под наблюдението на учителите, като понякога го разбиваше в земята.

Децата са ентусиазирани, каза учителят им.

Членуващата в НАТО Литва поиска от алианса да укрепи въздушната ѝ отбрана, след като през лятото два руски дрона се разбиха там, след като пресякоха границата от Беларус.

Миналия петък НАТО обяви планове за укрепване на отбраната на източния фланг на Европа, два дни след като Полша свали дронове, които бяха нарушили въздушното ѝ пространство, при първия известен случай от този вид от началото на войната на Русия в Украйна.
(БТА)

Литва дронове училище
