Армията на Литва инсталира „драконови зъби" по границата с Беларус и Русия

Литовската армия е инсталирала противотанкови препятствия „драконови зъби“ по неизползвани пътища на границата с Беларус и руския анклав Калининград, като част от план за укрепване на „Балтийската отбранителна линия“, според Kyiv Independent.

Така наречените „драконови зъби“, бетонни противотанкови препятствия с форма на пирамида, са инсталирани като част от Балтийската отбранителна линия, планирана система от укрепления по границите на балтийските държави с Русия и Беларус.

Литва, Латвия и Естония, три държави-членки на НАТО, граничещи с Русия и нейния съюзник Беларус, все повече обръщат внимание на руската заплаха, откакто Москва започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г.

„Инсталираните бариери са само част от една голяма, интегрирана картина“, каза началникът на литовската армия Раймундас Вайкснорас. „Започваме на тактическо ниво със специфични препятствия на границата, а по-късно ще интегрираме целия инженерен план в единна концептуална система.“

This week, Lithuanian engineers placed dragon’s teeth at unused border checkpoints with Belarus & Russia. Together with other national institutions, we will continue assessing key border areas where mobility will also be restricted in the future. pic.twitter.com/rolsv9mfLf — Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) August 30, 2025

Новите препятствия вече са инсталирани на неизползваните контролно-пропускателни пунктове Сумскас, Лаворишкес, Райгардас и Латежерис на границата с Беларус, както и на контролно-пропускателния пункт Романишкес на границата със силно укрепения руски анклав Калининград и в други райони.

Литовските военни се стремят да ограничат използването на неизползвани пътища като част от дългосрочни планове за намаляване на риска от сухопътно нашествие. През последните години Литва засили мерките за сигурност на фона на опасения от потенциален конфликт между НАТО и Русия. Тези мерки включват блокиране и укрепване на мост над река Неман, който свързва страната с Калининград. Наскоро Вилнюс организира и военните учения „Плодороден вълк 2025“ в отговор на предстоящите маневри „Запад 2025“ в Беларус, в които се очаква да участват 30 000 руски и беларуски военнослужещи.