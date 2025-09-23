IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 125

Президентът на Литва: Страната и другите балтийски държави бяха незаконно окупирани, анексирани и брутализирани

Не можем да изоставим Украйна сама

23.09.2025 | 21:41 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Президентът на Литва Гитанас Науседа поиска повече международна подкрепа за Украйна, правейки паралели с миналото на страната си, съобщава Ройтерс.

„Литва и другите балтийски държави бяха незаконно окупирани, анексирани и брутализирани. След като възвърна независимостта си преди 35 години, Литва чувства дълг да пази горчивия спомен за минали грешки“, каза Науседа на Общото събрание на ООН. „Днес не можем да изоставим Украйна сама. Войната в Украйна е навлязла в четвъртата си година. Международната общност не е направила достатъчно, за да спре агресията.“

Литовският президент също призова международните си колеги да спрат да купуват руски енергийни източници.

Без всички тези пари от петрол и газ, военната машина на Москва най-накрая ще спре“, каза той.

Свързани статии

Във вторник литовският парламент предостави на въоръжените сили правомощия да свалят всеки безпилотен дрон, нарушаващ въздушното ѝ пространство.

През юли Литва заяви, че два руски дрона са се разбили на нейна територия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Литва Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem