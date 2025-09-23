Президентът на Литва: Страната и другите балтийски държави бяха незаконно окупирани, анексирани и брутализирани

Президентът на Литва Гитанас Науседа поиска повече международна подкрепа за Украйна, правейки паралели с миналото на страната си, съобщава Ройтерс.

„Литва и другите балтийски държави бяха незаконно окупирани, анексирани и брутализирани. След като възвърна независимостта си преди 35 години, Литва чувства дълг да пази горчивия спомен за минали грешки“, каза Науседа на Общото събрание на ООН. „Днес не можем да изоставим Украйна сама. Войната в Украйна е навлязла в четвъртата си година. Международната общност не е направила достатъчно, за да спре агресията.“

Литовският президент също призова международните си колеги да спрат да купуват руски енергийни източници.

„Без всички тези пари от петрол и газ, военната машина на Москва най-накрая ще спре“, каза той.

Във вторник литовският парламент предостави на въоръжените сили правомощия да свалят всеки безпилотен дрон, нарушаващ въздушното ѝ пространство.

През юли Литва заяви, че два руски дрона са се разбили на нейна територия.