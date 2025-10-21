IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бившият френски президент Саркози влиза в затвора "Санте" днес

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване

21.10.2025 | 08:30 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Очаква се днес бившият президент на Франция Никола Саркози да влезе в парижкия затвор "Санте", за да започне да излежава присъдата си по делото за неправомерно финансиране от Либия на предизборната си кампания, предаде ДПА.

В "Санте" има сектор за затворници, които са поставени под специална защита, защото например са публично известни личности, уточнява агенцията.

Седемдесетгодишният Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., бе признат за виновен в престъпна конспирация заради опитите на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му предизборна кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Парижкият наказателен съд го оправда по други обвинения - в подкуп, незаконно финансиране на кампания и облагодетелстване от присвояване на публични средства.

Съдът разпореди присъдата да влезе в сила от днес, въпреки че защитата на бившия президент обжалва. Саркози винаги е отричал категорично обвиненията.

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора. Това важи за затворници във Франция, които са на 70 и повече години.

Саркози беше приет от настоящия президент на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец в петък. Министърът на правосъдието Жералд Дарманен обяви, че ще посети Саркози в затвора.
(БТА)

