Тръмп недоволен: Зеленски "не е готов" за мирното предложение на САЩ

Намекна, че пречи на напредъка на преговорите

08.12.2025 | 06:48 ч. Обновена: 08.12.2025 | 06:49 ч. 14
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес. 

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите. 

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. 

"Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп. 

Зеленски: Разговорите с представителите на САЩ бяха конструктивни, но не и лесни

Разговорите с представителите на САЩ във връзка с мирния план за Украйна бяха конструктивни, но не и лесни, заяви снощи във видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

В събота Зеленски проведе телефонен разговор със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, а днес в Лондон се очаква той да се срещне с френския президент Еманюел Макрон, британския министър-председател Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц. 

"Американските представители знаят основните позиции на Украйна", заяви Зеленски във видеообръщанието си късно снощи. "Разговорът беше конструктивен, макар и не толкова лесен", подчерта президентът на Украйна. 

Миналата седмица Уиткоф и Къшнър бяха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин. 

