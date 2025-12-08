Два труса поред стреснаха Турция

Регистрираха две земетресения едно след друго в Турция. Първият трус е бил в 22:17 часа местно време, а вторият 2 минути след него. Били са с магнитуд 4.6 и 4.5 по скалата на Рихтер. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Първият трус е регистриран в Източна Турция, на 175 км югозападно от Ереван, Армения, на 37 км северно от Ван, Турция, на дълбочина 6км.

Вторият трус е ударил Централна Турция. Регистриран е на 59 км югоизточно от Зонгулдак, Турция, на 21 км северозападно от Гереде, Турция, на дълбочина 10 км.