IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Два труса поред стреснаха Турция

4.6 и 4.5 по скалата на Рихтер удариха близо до езерото Ван

08.12.2025 | 08:40 ч. 0
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Регистрираха две земетресения едно след друго в Турция. Първият трус е бил в 22:17 часа местно време, а вторият 2 минути след него. Били са с магнитуд 4.6 и 4.5 по скалата на Рихтер. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Първият трус е регистриран в Източна Турция, на 175 км югозападно от Ереван, Армения, на 37 км северно от Ван, Турция, на дълбочина  6км.

Вторият трус е ударил Централна Турция. Регистриран е на 59 км югоизточно от Зонгулдак, Турция, на 21 км северозападно от Гереде, Турция, на дълбочина 10 км.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

трус турция„рихтер езерото ван
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem