Китайски изтребители насочиха радар за управление на огъня към японски самолети

Китайски изтребители са насочили радар за управление на огъня към японски военни самолети в близост до японските острови Окинава в два инцидента, заяви в неделя японският министър на отбраната, осъждайки действието като „опасно“.

„Тези радарни осветявания надхвърлиха необходимото за безопасното летене на самолетите“, написа Шинджиро Коизуми в X, добавяйки, че Япония е подала протест пред Китай по повод „жалкия“ инцидент от събота.

По време на среща с австралийския министър на отбраната Ричард Марлс в Токио Коизуми заяви, че Япония ще отговори „решително и спокойно“ на поведението на Китай, за да поддържа регионалния мир и стабилност, пише Ройтерс.

Заключването на радар за управление на огъня е едно от най-опасните действия,

които военен самолет може да предприеме, защото сигнализира за потенциална атака, принуждавайки целевия самолет да предприеме избягващи действия.

Сблъсъците в близост до острови, претендирани както от Япония, така и от Китай, са най-сериозните конфликти между двете армии от години и вероятно ще доведат до по-нататъшно ескалиране на напрежението между съседите.

Отношенията вече се влошиха, след като премиерът Санае Такаичи предупреди, че Япония може да отговори на всяка военна акция на Китай срещу Тайван, ако тя заплашва и сигурността на Япония.

Китай претендира за демократично управлявания Тайван и засили военния и политически натиск. Тайван се намира само на 110 км от най-западния остров на Япония, Йонагуни.

Япония е домакин на най-голямата задгранична концентрация на американска военна мощ, включително военни кораби, самолети и войски, като голяма част от този контингент, включително хиляди американски морски пехотинци, е базиран в Окинава.