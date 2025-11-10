IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Берлинска пасторка благослови връзката между четирима мъже

Мария-Кристина Бамел била засипана с критики и хули

10.11.2025 | 10:08 ч. 41
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Берлинската пасторка Мария-Кристина Бамел от Протестантската църква, която благословила връзката между четирима мъже, е засипана от критики и хули, предаде ДПА

Това принуди църквата да застане на страната на духовничката и да подчертае, че тя не е ръководила церемония по сключване на църковен брак между четиримата мъже.

Германски медии описаха събитието, състояло се на 2 ноември, като „полибрак“, но църквата изтъкна, че става дума само за церемония по благославяне на връзката между четирима мъже и припомни, че в Германия бракът между четирима души не е законен.

В Германия връзките между няколко души са възможни, но гражданските бракове – не. /БТА

берлин пасторка благослови мъже връзка
