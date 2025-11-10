Писма от фронта: 23-годишен аржентинец "по погрешка" се озовал на фронта в Русия ВИДЕО

23-годишен аржентинец, който отишъл Русия, за да изучава езика, се озова в капан на фронтовата линия в Украйна, молейки семейството си да го върне у дома.

Джани Данте Бетига от Огнена земя в далечния юг на Аржентина пристигнал в Русия през февруари, за да изучава руска култура и език в университет в Екатеринбург, на около 1600 километра източно от Москва, според аржентинския вестник Clarin от 4 ноември. Но след като се срещнал с двама бразилски съученици, той бил убеден да подпише договор с частна компания, която набирала чужденци да се бият за Русия - решение, което, според баща му, бързо се превърнало в кошмар.

„Той подписал договор - написан на руски - и това, което трябвало да бъде за една година, се оказало за три“, разказва Хуан Бетига, бащата на Джани, говорейки от Ушуая, съобщава Clarin. „Той преминал военно обучение в продължение на две седмици близо до Москва, а през третата седмица го изпратили в Донецк, украинска територия, окупирана от Русия.“

Джани казал на майка си, че „се е озовал в армията по погрешка“, обяснявайки, че работата, която е смятал за административна, се е оказала бойна подготовка, твърди Кларин.

Според родителите му, цитирани от Кларин, Джани имал едно ясно условие: не искал да бъде част от руската армия. Но в рамките на седмици бил зачислен и изпратен на служба.

Писма от фронта

В съобщения, изпратени от окупирания Донецк, Джани описва мрачните условия в окопите и страха.

„Аз съм на бойното поле. Искам да се върна в Аржентина, независимо от всичко. Вече не ме интересува тази страна. Моля те, направи нещо, за да ме измъкнеш оттук. Обичам те, татко“, се казва в едно от съобщенията. „Не мога да се бунтувам много тук, защото тези, които искат да си тръгнат или показват малка готовност, биват хвърлени в мелачката. Нямам търпение да се върна, но докато съм тук, трябва да остана силен. Татко, не се страхувам от смъртта, защото е само миг и това е всичко - но се страхувам да не загубя ръка или крак.“

Хуан казва, че четенето на тези думи го е „сломило“.

„Беше като бомба – представете си – но трябва да изглеждам силен, защото той трябва да остане силен“, сподели той пред репортери на Clarin.

Майката на Джани, Карла Дзуки, учителка, казва, че военният живот е последното нещо, което някога си е представяла за сина си.

„Нищо не може да бъде по-далеч от военния живот от моя син, който никога не се е подчинявал на заповед в живота си“, допълва тя.

Джани поддържа връзка само когато намери Wi-Fi, понякога изчезвайки с дни. В едно съобщение той описва как е спал в склад, „пълен с плъхове“, и как се е укривал в танк по време на бомбардировки, докато неговата част – идентифицирана като 57-ми батальон – не е получила заповед да се оттегли, според Кларин.

„Той ми каза, че е прекарал шест часа в танк, докато поради обстрел не се е наложило да се евакуират и са прекарали нощта в гора, напълно в тъмнина и уплашени от това, което може да се случи“, разказва Хуан.

Въпреки страха, Джани все още се опитва да остане зает. Баща му му изпраща изтеглени военни филми и телевизионни сериали, за да ги гледа в редки тихи моменти.

„Той иска само военни филми – може би защото сега е потопен в този свят“, казва Хуан. „Изпратих му „Бойците“, „Операция „Финал“, „Раят е истински“ и „Къща от карти“, наред с други.“

Отчаяна молба към Москва

Clarin съобщава, че Хуан Бетига, който се бори с рак на черния дроб, е изпратил официално писмо до руския министър на отбраната Андрей Белоусов с молба за незабавното уволнение на сина му.

Той цитира член 51 от руския федерален закон 53-ФЗ, който позволява освобождаване от служба при изключителни хуманитарни обстоятелства.

„Моля за незабавно освобождаване от военни задължения, изпълнявани понастоящем от сина ми, Джани Данте Бетига, в защита на Руската федерация“, се казва в писмото. „Здравословното ми състояние изисква спешно лечение и нямам никой друг, който да се грижи за мен.“

Той е приложил медицински досиета и копие от договора за набиране на Джани.

„Няма да започна лечението си, докато не разбера, че синът ми е в безопасност“, казва той. „Лечението ще ме остави упоен през по-голямата част от времето и в момента трябва да остана буден – за да отговоря на Джани.“

Семейството се е обърнало към аржентинските и руските дипломатически мисии, както и към аржентинските политици, но липсата на двустранни отношения между Буенос Айрес и Москва усложняват случая.

Аржентинският президент Хавиер Милей открито подкрепи украинския лидер Володимир Зеленски и осъди войната на Русия.

„Няма да е лесно“, признва Хуан. „Но не се отказвам.“

Момчето „се озова в армията по погрешка", като работата, която си мислел, че получава, била административна, но се оказала бойно обучение.

„Той каза: „Мамо, това не е това, което исках - присъединих се, без да осъзнавам. Мислех, че е офис работа“, спомня си Карла. „Той никога преди не е държал пистолет. Сега носи пистолет всеки ден.“

Засега семейство Бетига може само да чака следващото му съобщение – и да се надява, че не е последното, заключва Кларин.

По-рано се появиха съобщения, че седемнадесет южноафрикански граждани са били подведени да пътуват до Източна Украйна и принудени да участват в бойни операции.