Украинската Венеция - градът, в който мъжете се укриват, а жените властват

Военнослужителите взеха Иван от пътна спирка и го оставиха на тренировъчна база, но той си тръгна без отпуск от армията след три дни. Оттогава се крие у дома във Вилково, малко градче в най-южната част на Украйна, и рядко излиза навън.

Почти четири години след пълномащабното руско нахлуване, Украйна е изправена пред двойното предизвикателство - липсата на достатъчно войски и избягването на военна служба от мъже. Много мъже на възраст за наборна служба, на възраст от 25 до 60 години, са нарушили закона, който забранява на повечето от тях да напускат страната, докато други играят игра на котка и мишка с офицерите по наборната служба или просто се приютяват у дома, пише NYT.

Уникалната география и история на Вилково, порутено рибарско пристанище на река Дунав, го превръщат в преувеличена версия на Украйна в миниатюра, където мъжете в наборна възраст почти са изчезнали.

Националната идентичност не е толкова дълбоко вкоренена в този регион, който многократно е преминавал от ръцете на други държави, а ентусиазмът за войната е необичайно нисък тук, въпреки че много мъже са отишли ​​да се бият.

За разлика от тях, жените от Вилково идват и си отиват свободно, а за някои от тях промените са били освобождаващи, откривайки работни места, които преди това са били затворени за тях.

Тегленето на риба е особено интензивно по границите на Украйна. Вилково има канали за улици - понякога го наричат, с голяма щедрост, Украинската Венеция - а гранични лодки патрулират водните пътища.

Само един път води от Вилково и по него има гранични блокпостове. По-нататък главната магистрала, осигуряваща достъп до останалата част от страната, пресича Молдова, а след това се връща в Украйна, преминавайки през гранични пунктове. Имаше и друг основен път, водещ към Одеса, докато руските бомбардировки не повредиха мост на него.

Моряците имат право да напускат Украйна за работа на кораби, но много от тях са отплавали и не са се върнали. Съпругите и децата им, които са останали, сега ги посещават в съседни страни между морските пътувания.

Лицата, избягващи военна служба, които могат да заобиколят контролно-пропускателните пунктове, често изоставят колите си и се втурват пеша през дървета и зеленчукови градини към Молдова. Престъпните мрежи извеждат хора нелегално от страната на висока цена.

Украински командири и военни експерти казват, че недостигът на войски е отворил пролуки от стотици метри между охраняваните позиции на фронтовата линия, което е позволило на руските войски да настъпят . Стотици хиляди украински войници са били убити, ранени или пленени, или са в неизвестност.

На фона на подобни жертви, украинците като цяло не са съпричастни към онези, които избягват службата. Прокурорите твърдят, че са образували 290 000 дела за дезертьорство или за самоволно отсъствие.

Но регионът, някога известен като Южна Бесарабия, който включва Вилково, е различен. Голяма част от населението е рускоезично, произхождащо от „старообредци“, които преди векове са отхвърлили модернизационни тенденции в Руската православна църква и са се заселили тук, за да избягат от преследване.

От 1812 г. насам тази област е била държана от Османската империя, Русия, Молдова, Румъния, отново Русия, Украйна, Германия, отново Румъния, Съветския съюз, Румъния за трети път, отново Съветския съюз и след това отново Украйна. Променящата се национална лоялност е оставила дълбок отпечатък върху начина, по който жителите гледат на правителството и на своя дълг да му служат, каза Володимир Полторак, историк в Ориенталския институт на Чешката академия на науките.

От близо 8000 жители на Вилково, когато започна пълномащабната война, са останали само около 5000 - макар че с толкова много хора, които се крият, оценките са трудни. Всеки познава някого, който е напуснал.

Наливайки домашно вино в чашите им, съпругът ѝ, 61-годишният Анатолий Силарин, вдигна тост за завръщането на предишния им живот.

С изчезването на мъжете, жените са започнали да се занимават с традиционно мъжки професии, включително риболов, който е основен стълб на икономиката на града. От около 700 рибари във Вилково са останали само 70, повечето от които са на възраст над 60 години, според кмета Матви Иванов.

В кметството, каза Иванов, всички останали служители са жени. „Аз съм единственият останал мъж.“ Или поне единственият видим.

„В града сега има жени навсякъде“, каза той. „Те се наслаждават, превзели са всеки сектор и сега са на власт.“

Две сестри, Антонина Биловоленко, на 67 години, и Клавдия Москвичова, на 63 години, са щастливи, че са станали служители на риболовна компания, дори и това да е тежка работа.

Те винаги са обичали риболова, но преди войната не са могли да си намерят работа, затова са се грижили предимно за градини. Но с недостига на работна ръка, компаниите са станали по-отворени да наемат жени. Всеки ден сега те обличат топли дрехи, приготвят мрежите си и отплават, за да ловят риба.

Брат им, 66-годишният Анатолий Унхаров, е работил за същата компания и завижда на сестрите си, че все още са във водата.

„Не всички мъже могат да се сравняват с тях, когато става въпрос за риболов“, каза той.

50-годишната Олха каза, че се е затруднявала с физическия труд, който върши за компания, която събира тръстика за износ. Съпругът ѝ е бил задържан от офицери и изпратен в армията, каза тя, така че тя пое работата му. Тя отказа да каже фамилията си, опасявайки се, че това може да помогне за разкриването на укриващи се мъже.

Войната е засегнала силно туристическия бизнес в района.