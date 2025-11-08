Румен Овчаров: Ако санкциите не бъдат отменени, оставаме без горива

Въвеждането на възможност за назначаване особен управител на "Лукойл" е своеобразна национализация. Тази своя позиция разви бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в предаването "Опорни хора".

"В 21-и век България е първата държава в ЕС, която започва национализация. Това е. Пак сме първопроходци. Вместо да защитим националните си интереси, както го правят нормалните държави. Орбан неслучайно днес е в САЩ и съм сигурен, че ще намери начин да защити интереса си. Защото петролът, който получава Орбан, е 100% руски. А нашият петрол е нула процента руски", коментира Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

По думите му България е трябвало да поиска отсрочка на санкциите още преди две седмици.

"Особеният управител въобще не помогна на Германия. Като имате предвид, че "Роснефт" е държавна руска компания, докато "Лукойл" е частна компания. И "Нефтохим" няма никакво отношение към проходите на руската държава от руски петрол", подчерта той.

"Ако санкциите не бъдат отменени, и то в много кратък период от време, която и да е фирма не може да се оправи и ние оставаме без горива. Рафинерията в Румъния на "Лукойл" е също под санкции, рафинерията в Сърбия е под санкции, рафинерията в Унгария казват, че няма работи поне шест месеца. Не знам колко няма да работи рафинерията в Словакия. Обяснете ми откъде ще дойдат горивата. Половината резерви на "Лукойл" се намират в чужбина. Кой ще плати и как, за да дойдат тези резерви тук", запита специалистът.