Русия призова украинските войници в Покровск и Купянск да се предадат

Руските сили казват, че понастоящем контролират над 19% от Украйна или 116 хиляди кв.км

05.11.2025 | 13:01 ч. 57
Снимка: архив, БГНЕС

Русия заяви днес, че украинските войници в Покровск и Купянск са обкръжени и следва да се предадат, тъй като в противен случай нямат шанс да оцелеят, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Русия се опитва да установи контрол върху Покровск от миналата година, като част от плана си да превземе цялата Донецка област, около 10% от която все още е под контрола на украинските сили.

Руските сили почти са обкръжили украинските войници както в Покровск, така и в Купянск, посочва Ройтерс.

На карти на бойното поле се вижда, че само няколко километра делят руските сили от пълното обкръжаване на Покровск.

Агенция Интерфакс предаде, като се позова на Министерството на отбраната на Русия, че руските сили унищожават обкръжените украински войници в Покровск.

Изявленията на Министерството са в противоречие с изказване на украинския президент Володимир Зеленски от понеделник, че украинските сили се опитват да елиминират руските войници в Купянск, които са само 60.

Четири години след началото на най-кървавата война в Европа след Втората световна война Русия се опитва да овладее целия регион Донбас и напредва в Харковска и Днепропетровска област.

Руските сили казват, че понастоящем контролират повече от 19% от Украйна или 116 хиляди квадратни километра.
(БТА)

