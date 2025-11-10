Тръмп помилва Джулиани, Пауъл и още замесени в делото за “фалшиви избиратели“ от 2020 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва 77 лица, свързани със заговор за отмяна на президентските избори през 2020 година, включително близките му съюзници Руди Джулиани, Сидни Пауъл и Кенет Чесбро, обяви прокурор на Министерството на правосъдието късно в неделя вечерта.

Пълният списък на помилваните, всеки от съобвиняемите на президента, които са изправени пред обвинения, свързани със заговора с "фалшивите избиратели“ през 2020 г., беше публикуван в X малко преди 23:00 часа от "царя на помилването“ на Тръмп, адвоката Ед Мартин.

Important pardon of Alternate Electors of 2020!! pic.twitter.com/iuDGv9fqyy — Eagle Ed Martin (@EagleEdMartin) November 10, 2025

Адвокат Мартин сподели документа за помилване в отговор на публикацията си от 26 май 2025 г., която гласеше “Нито един MAGA не е изоставен“.

Твърди се, че тези, на които е дадено "пълно, окончателно и безусловно“ помилване, са били замесени в схема за организиране на алтернативни списъци с избиратели от щати, в които президентът Джо Байдън е спечелил, включително Джорджия, Аризона, Невада, Уисконсин и Мичиган.

"Тази прокламация слага край на тежка национална несправедливост, извършена срещу американския народ след президентските избори през 2020 г., и продължава процеса на национално помирение“, пише Тръмп в документа за помилване.

Помилвания бяха предоставени и на бившия началник на кабинета на Тръмп Марк Медоус и други помощници от кампанията през 2020 г., за които се твърди, че са работили заедно, за да представят на Конгреса имена на фалшиви избиратели от четирите щата, за да го задържат на поста.

Сред помилваните са и няколко съветници на Тръмп.

Всеобхватната прокламация, която Тръмп подписа в петък, не помилва самия Тръмп.

"Това помилване не се отнася за президента на Съединените щати, Доналд Дж. Тръмп“, се казва в ред близо до края на документа.

Помилванията са предимно символични, тъй като никой от 77-те лица не е обвинен на федерално ниво, но те биха могли да попречат на бъдещи администрации да преследват предполагаемите съучастници.

Схемата с "фалшиви избиратели“ в крайна сметка доведе до опит от страна на поддръжниците на президента да спрат сертифицирането на изборите през 2020 г. на 6 януари 2021 г.

Тръмп помилва над 1000 от онези, които щурмуваха Капитолия в първия ден от встъпването в длъжност.