Полша затваря последното действащо руско консулство в страната в отговор на саботаж срещу железопътна линия към Украйна.

Варшава разполага 10 хиляди военни за охрана на критичната инфраструктура. Мярката срещу руското консулство в Гданск обяви външният министър Радослав Шикорски който добави, че отговорът няма да е само дипломатически.

Полските власти смятат, че Москва стои зад действията на двама украинци по линията Люблин-Варшава.

Междувременно правителството обвини президента Навроцки в антиевропейска реторика в Деня на независимостта.

От екипа на държавния глава определиха обвиненията като опит за отклоняване на вниманието от неспособността на кабинета да гарантира сигурността на инфраструктурата.

Радослав Шикорски, вицепремиер на Полша, заяви: "От името на премиера обявявам, че когато се изказвате в антиевропейски дух, вие не представлявате полската позиция, а единствено вашата и на вашата институция. Дори и не представлявате вашите избиратели. Преди всичко вие не сте се кандидатирали с лозунга за ПОЛЕКЗИТ".

Марчин Пшидач, съветник на президента Навроцки, отвърна: "Вместо да гарантира сигурността на полската инфраструктура, полски министър атакува кой? Не Русия, не Владимир Путин, а полския президент, избран наскоро с гласовете на полския народ. Това е абсолютно неприемливо. Призовавам министър Шикорски да се осъзнае. Не е време за кавги." /БНТ