УЗФ стартира национален конкурс по застраховане за ученици и студенти

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) поставя начало на провеждане на ежегоден национален конкурс по застраховане за ученици и студенти. Първото издание на събитието ще се проведе в периода 20 ноември 2025 – 30 януари 2026 г.

Институционални партньори на конкурса са Комисията за финансов надзор (КФН) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Партньор на първото издание на конкурса е „Групама Застраховане“ ЕАД.

Целта на конкурса е да насочи вниманието към значението на застрахователния бизнес и възможностите, които той предлага като избор на професионална реализация за младите хора в България, както и да подчертае неговата роля в икономиката и обществото като цяло.

Право да участват в конкурса имат всички ученици от 11 и 12 клас от средните училища в страната, както и студенти, обучаващи се във висшите училища и колежи в България, независимо от степента и формата им на обучение.

Конкурсът се провежда в две направления: “Ученици” и “Студенти” и включва три етапа: регистрация, решаване на казус и интервю.

Регистрацията на участниците

Тя ще започне на 20 ноември 2025 г. и ще продължи до 14 декември 2025 г. чрез попълване на регистрационната форма.

Вторият етап

Решаване на казус, ще започне на 15 декември 2025 г. и ще продължи до 15 януари 2026 г.

Участниците ще решават казус в направление “Ученици” или “Студенти” в зависимост от статуса си. Те трябва да анализират казуса, да предложат алтернативни решения и да аргументират избора си на най-подходящ вариант. До следващ етап се допускат онези участници, които са дали най-аргументирани, логически издържани и практически приложими решения, демонстриращи умения за критическо мислене, аналитичен подход и способност за интегриране на теоретични знания в практическа среда.

Третият етап – интервю

То ще се проведе в периода 20-30 януари 2026 г.

Интервюто има за цел да провери не само уменията за аргументация и защита на решенията, но и личната мотивация на учениците и студентите за продължаващо професионално и академично развитие. В рамките на разговора ще се търси доколко кандидатите проявяват амбиция, готовност за учене, интерес към нови знания и стремеж към усъвършенстване.

Победителите в конкурса ще бъдат определени от комисия, съставена от представители на организаторите и партньорите в конкурса.

Участниците се състезават за парични награди, стипендии и стажове, осигурени от организаторите и партньорите на конкурса.



В категория “Студенти” между финалистите ще бъдат разпределени следните награди:

Първо място – 50% отстъпка от таксата за обучение в магистърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ; парична награда от 500 лв., осигурена от АБЗ и 6-месечен платен стаж, осигурен от “Групама Застраховане” ЕАД.

Второ място – 30% отстъпка от таксата за обучение в магистърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ и 6-месечен платен стаж, осигурен от “Групама Застраховане” ЕАД.

Трето място – 20% отстъпка от таксата за обучение в магистърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ и едномесечен стаж в Комисията за финансов надзор, управление “Застрахователен надзор”.

В категория “Ученици” ще бъдат разпределени следните награди:

Първо място – 50% отстъпка от таксата за обучение за първата година в бакалавърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ и парична награда от 500 лв., осигурена от АБЗ.

Второ място – 30% отстъпка от таксата за обучение за първата година в бакалавърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ.

Трето място – 20% отстъпка от таксата за обучение за първата година в бакалавърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ.

Победителите ще бъдат обявени и наградени по време на официална церемония в УЗФ през февруари 2026 г. в присъствието на гости от държавните институции, академичните среди и бизнеса.

Пълния регламент на конкурса можете да видите на https://uzf.bg. За контакти и допълнителна информация: тел. 0882 513 714, еmail: marketing@uzf.bg.