IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Екшън в София: Гонка, ударена патрулка и белезници за Джуджето

Двама автокрадци са арестувани

20.11.2025 | 09:23 ч. 21
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Полицията арестува двама автокрадци късно снощи след гонка в столичния квартал "Надежда".

Заподозрените влезли в полезрението на органите на реда в момента на кражба на кола. Униформените пристъпили към извършване на арест, но двамата оказали съпротива. В опит за бягство, блъснали патрулна кола.

Според информация на БНТ двамата задържани са част от по-голяма организирана престъпна група.

От полицията заявиха, че и двамата са известни с "богато криминално минало - основно с кражби на автомобили". Прякорът на единия е "Джуджето".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

софия надежда арест
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem