Екшън в София: Гонка, ударена патрулка и белезници за Джуджето

Полицията арестува двама автокрадци късно снощи след гонка в столичния квартал "Надежда".
Заподозрените влезли в полезрението на органите на реда в момента на кражба на кола. Униформените пристъпили към извършване на арест, но двамата оказали съпротива. В опит за бягство, блъснали патрулна кола.
Според информация на БНТ двамата задържани са част от по-голяма организирана престъпна група.
От полицията заявиха, че и двамата са известни с "богато криминално минало - основно с кражби на автомобили". Прякорът на единия е "Джуджето".