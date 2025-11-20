Екшън в София: Гонка, ударена патрулка и белезници за Джуджето

Полицията арестува двама автокрадци късно снощи след гонка в столичния квартал "Надежда".

Заподозрените влезли в полезрението на органите на реда в момента на кражба на кола. Униформените пристъпили към извършване на арест, но двамата оказали съпротива. В опит за бягство, блъснали патрулна кола.

Според информация на БНТ двамата задържани са част от по-голяма организирана престъпна група.

От полицията заявиха, че и двамата са известни с "богато криминално минало - основно с кражби на автомобили". Прякорът на единия е "Джуджето".