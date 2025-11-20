Лена със закана пак да осъди Слави, Кирил Петков също го атакува

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Лена Бориславова и бившият премиер Кирил Петков отговориха на публикация на Слави Трифонов във Фейсбук. Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци, написа вчера лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) във Фейсбук за оправданата от Софийски районен съд Лена Бориславова.

„Слави написал пост от дивана. Срещу мен. Изключил коментарите. Той и песен написа преди време. Осъдих го за нея на първа инстанция. И на втора ще го. Просто отнема време“, пише Лена Бориславова в публикацията си.

„Слави написа поредния си „мъжествен” пост във Facebook срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби“, пише Кирил Петков. „Кой Слави?

Десният Слави, който е част от най-левия бюджет в модерната история на България и е готов да увеличава данъците и осигуровките на всички българи. Последователят на самураите се оказа човек, чийто подпис (под „санитарния кордон”) не струва и стотинка“, отбелязва още Кирил Петков.

"Слави – човекът на суверена – може и да пише, че “дори няма да преговаря с Ново Начало”, но после се криеше с дни след официалното приемане именно на Ново Начало в управленското мнозинство.

За този Слави говоря – политикът, който трудно понася жена, стояща по-високо от него във всяко отношение: интелект, образование и държавническо поведение. Неговите думи не могат да я уязвят, но разкриват всичко за него самия.", пише още Петков.

Софийският районен съд оправда Бориславова по обвинения, че в периода от 13 до 14 май 2021 г. в София, при условията на продължавано престъпление, с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях. Тя ги е представила пред Агенция по вписванията в София.

Вчера прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест срещу оправдателна присъда.