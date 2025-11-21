IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Зеленски: Украйна и съюзниците ѝ обсъдиха плана за мир

Оценяваме усилията на Съединените щати, добави лидерът

21.11.2025 | 16:22 ч. 39
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с  лидерите на Великобритания, Франция и Германия. След него лидерът заяви, че Украйна и съюзниците ѝ се координират, за да гарантират, че принципните позиции на украинската страна са отразени в плана за мир, представен от Вашингтон, съобщават световните агенции.

“Обсъдихме плана за мир за Украйна и цяла Европа. Оценяваме усилията на Съединените щати, президента Тръмп и неговия екип, насочени към прекратяване на тази война. Работим по документа, подготвен от американската страна. Това трябва да бъде план, който гарантира истински и достоен мир. Координираме тясно, за да гарантираме, че принципните позиции са взети предвид. Координирахме следващите стъпки и се споразумяхме, че нашите екипи ще работят заедно на съответните нива”, се казва в съобщението на Зеленски, публикувано в X.

По-рано днес Кремъл постави ултиматум към Зеленски да преговаря сега или да загуби още територии.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мирни преговори Украйна Володимир Зеленски САЩ Русия Коалиция на желаещите
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem