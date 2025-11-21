Зеленски: Украйна и съюзниците ѝ обсъдиха плана за мир

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с лидерите на Великобритания, Франция и Германия. След него лидерът заяви, че Украйна и съюзниците ѝ се координират, за да гарантират, че принципните позиции на украинската страна са отразени в плана за мир, представен от Вашингтон, съобщават световните агенции.

“Обсъдихме плана за мир за Украйна и цяла Европа. Оценяваме усилията на Съединените щати, президента Тръмп и неговия екип, насочени към прекратяване на тази война. Работим по документа, подготвен от американската страна. Това трябва да бъде план, който гарантира истински и достоен мир. Координираме тясно, за да гарантираме, че принципните позиции са взети предвид. Координирахме следващите стъпки и се споразумяхме, че нашите екипи ще работят заедно на съответните нива”, се казва в съобщението на Зеленски, публикувано в X.

I held a joint call with President of France @EmmanuelMacron, Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer, and @bundeskanzler Friedrich Merz. I am grateful for their principled support for Ukraine and for all our people. We discussed the plan for peace for Ukraine and all… pic.twitter.com/Lz6Tq38QUR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

По-рано днес Кремъл постави ултиматум към Зеленски да преговаря сега или да загуби още територии.