Кои професии са със заплати над 6000 лв.? МОН с ново издание на рейтинговата система на ВУЗ-овете

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е с най-много първи места в рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г.

Министерството на образованието и науката представи новото издание на Рейтинговата система на университетите в България за 2025 г. Това е 15-тото издание. Системата оценява 51 висши училища по 52 показателя – качество на обучението, научна дейност, реализация на завършилите, доходите им след дипломиране и мнението на студентите. Тази година е добавен и нов индикатор: как студентите оценяват посещаемостта на лекциите и упражненията.

Професии с безработица под 1% и най-високи заплати

Последните данни показват, че за 2025 година най-ниска безработица, под 1%, има сред завършилите професионалните направления "Военно дело", "Медицина", "Фармация", "Дентална медицина" и "Металургия".

Най-много пари пък изкарват завършилите специалности: "Военно дело" с над 6000 лв., "Информатика" с над 4800 лв. заплата и "Национална сигурност" - над 3700 лв., "Комуникационна и компютърна техника" - над 3700, Металургия - над 3000 лв., Обществено здраве - също над 3000 лв. заплата.

Близо 35% от завършилите "Педагогика" се реализират като учители. Близо 20% от завършилите "Математика" стават учители.

Недостиг на кадри

"За съжаление, сме в ситуация на повсеместен недостиг на хора във всички сфери. Пенсионират се 100 000 души годишно, а младите хора, които ги заместват като работна сила, са 60 000. Най-осезаем е недостигът в икономическото образование, насърчаваме аграрното образование", изтъкна министърът на образованието Красимир Вълчев.

Кои са другите висши училища, в които искат да учат кандидат-студентите?

Технически университет-София е първи в 6 направления;

Медицински университет-София е първи в 5 направления;

Химико-технологичният университет с 3 първи места от 6 направления;

Няколко висши училища извън столицата също бележат голям ръст на новоприетите студенти като Аграрният университет в Пловдив и Тракийският университет в Стара Загора.

Други 13 висши училища оглавяват по една класация.

"Не е важно къде учиш, а какво учиш", отсече Георги Стойчев. И даде пример, че е без значение къде студентите ще завършат например "Медицина" - дали в МУ-София или в Плевен, при положение, че реализацията е една и съща.