Стрелял ли е Вучич по цивилни по време на „човешките сафарита“ в Сараево? ВИДЕО

Президентът на Сърбия Александър Вучич отрече всякакво участие в „човешките сафарита“ по време на Балканските войни през 90-те години на миналия век, когато богати чужденци са плащали, за да ловуват жители на обсадения град Сараево със снайперски пушки.

Вучич отговори на твърденията на разследващия журналист Домагой Маргетич, че е работил с туристите, които са плащали да убиват, през 1992 и 1993 г., когато се е включил като доброволец в босненска сръбска милиция, която е реквизирала еврейско гробище над Сараево.

„Вярвам, че е участвал в сафарито в Сараево“, каза Маргетич.

Хърватският журналист е изпратил твърденията си до магистратите в Милано, които са започнали разследване на съобщения, че групи чужденци са платили до 88 000 паунда за възможност да се присъединят към босненските сръбски бойци по хълмовете около Сараево по време на обсадата от 1992 до 1996 г., при която загинаха над 11 500 души. Стрелци са пристигнали от Европа и Русия и са плащали допълнително, за да убиват деца.

Sve je više dokaza koji ukazuju je Aleksandar Vučić bio deo "Snajper safarija" tokom opsade Sarajeva‼️ U izjavi 1994. za list "Duga" Vučić kaže:

"Kao dobrovoljac sam otišao u srpsko Sarajevo. Bio sam neko vreme na Jevrejskom groblju".

- DOKAZ: isečak iz intervjua Aleksandra… pic.twitter.com/GhIw1iOGuF — Advokat Čedomir STOJKOVIĆ (@FIGHT_4_RIGHT_S) November 16, 2025

Разследването в Милано се основава на доказателства, предоставени от италианския писател Ецио Гавацени, който твърди, че бивш служител от босненското разузнаване му е предоставил информация за италиански стрелци, включително собственика на частна клиника в Милано, специализирана в козметична хирургия.

Гавацени започва разследването си, след като вижда документалния филм от 2022 г. „Сараево Сафари“ на словенския режисьор Миран Жупанич, в който се цитира неназован бивш американски шпионин, който твърди, че е видял чужденци в Сараево да плащат, за да убиват цивилни.

Сега Маргетич предполага, че Вучич е бил там

„Няма съмнение, че през 1992 и 1993 г. Вучич е бил на еврейското гробище, което е било най-ексклузивното и скъпо място за чуждестранни стрелци“, твърди той.

Твърденията му бяха категорично отречени от говорителката на Вучич. Сузана Василевич ги отхвърли като „учебникарски случай на злонамерена дезинформация, създадена с цел да подкопае институционалния авторитет на Република Сърбия и нейния президент. Този наратив е лишен от фактическа основа и е оперативно измислен, за да генерира щети по репутацията.“

Тя каза, че Вучич, в началото на двайсетте си години, е работил като журналист и преводач по това време в близкото Пале „без никакъв контакт с военни структури или оперативни дейности“.

„Президентът Вучич не е участвал в бойни действия, не е използвал оръжия и не е имал никаква роля в никакви военни операции", добавя тя.

Маргетич обаче твърди, че има доказателства, че Вучич е бил доброволец в милиция, ръководена от Славко Алексич, започвайки с интервю в списание от 1994 г., в което Вучич казва, че се е предложил доброволно да се бие на еврейското гробище.

„И така, на кого вярваме, на Вучич от 1994 г. или на Вучич от 2025 г.?“, попита Маргетич.

По думите му Алексич е твърдял през 2017 г., че Вучич е бил член на отряда.

Свързани статии Богаташи от Европа плащали на босненските сърби да убиват цивилни в Сараево през 90-те

„Алексич не потвърди, нито отрече, че „Сафари“ се е случило, но каза, че когато чужденците пристигали, Вучич им е превеждал.“

Маргетич твърди, че видеоклип, заснет по това време на гробището, показва Вучич, носещ сръбска пушка „PAP“, въпреки че Василевич твърди, че това е статив, който е използвал като журналист, добавяйки, че „тези изфабрикувани твърдения“ са не повече от „манипулация с таблоиди“.

Друго видео показва кола, за която се твърди, че е използвана от Алексич, с човешки череп на предния капак – за който се твърди, че е взет от босненски труп – носещ каска на ООН.

В четвъртък в Италия се появиха още доказателства в подкрепа на твърденията за чуждестранните посетители. Майкъл Джифони, италиански дипломат, базиран в Сараево по това време, каза, че му е било казано, че „каруци, пълни с богати хора, пристигат отвсякъде. Ловци, но и бизнесмени“.

Той каза пред La Repubblica, че босненският разузнавателен служител Един Субашич е информирал италианските разузнавателни служители в града, че пленен сръбски паравоенен войник е признал, че руснаци и италианци летят до Триест в североизточна Италия и са откарани до Сараево, за да стрелят.

Джифони каза, че информацията е била предадена на италианските тайни служби в Рим, които са отговорили няколко месеца по-късно, че след разследване, организираният поток от италиански стрелци е идентифициран и спрян.