Ники Минаж от "кралица на рапа“ до водещ съюзник на Тръмп по въпроса за Нигерия

Пред ООН звездата говори за убийствата на християни в Нигерия

21.11.2025 | 19:54 ч. 0
EPA/БГНЕС

Ники Минаж или известна още като "кралицата на рапа“ след дебютния си албум "Pink Friday“ през 2010 г. – е извървяла дълъг път в кариерата си. Рап звездата говори пред Организацията на обединените нации във вторник, застъпвайки се срещу преследването на християни в Нигерия.

42-годишната рапърка благодари на президента Доналд Тръмп за "приоритизирането на този въпрос и за лидерството му на световната сцена в призоваването за спешни действия в защита на християните в Нигерия“.

Минаж наскоро прие въпроса, като преди това похвали администрацията на Тръмп за това, че го е обърнала внимание, пише Fox news.

Администрацията обяви в края на миналия месец, че определя Нигерия като "страна, пораждаща особена загриженост“, заради широко разпространените убийства на християни там.

Известна с провокативния си стил и сексуално откровените си текстове, Минаж никога не е била от хората, които мълчат за убежденията си.

Въпреки че певицата преди това подкрепяше демократите Барак Обама и Хилари Клинтън, тя все по-често показва подкрепа за Тръмп.

В миналото Минаж критикуваше Тръмп за имиграционната му политика, казвайки пред Rolling Stone през 2020 г., че мрази да вижда "деца, отнемани от родителите им“. Минаж е имигрантка от Карибите.

"Това ме накара да си помисля: "Нещо в това не ми пасва.“ Но! В „Celebrity Apprentice“ мисля, че беше адски забавен“, добави тя.

Миналия месец Минаж публикува отново TikTok профила на внучката на Тръмп, Кай Тръмп, за вирусна тенденция, свързана с песента ѝ "Beez in the Trap“.
На 1 ноември Минаж публикува екранна снимка на публикация на Trump Truth Social, където казва: "Християнството е изправено пред екзистенциална заплаха в Нигерия.“

"Четенето на това ме накара да изпитам дълбоко чувство на благодарност. Живеем в страна, където можем свободно да се покланяме на Бог. Никоя група не трябва да бъде преследвана за практикуване на своята религия", написа звездата.

"Не е нужно да споделяме едни и същи вярвания, за да се уважаваме взаимно. Многобройни страни по света са засегнати от този ужас и е опасно да се преструваме, че не го забелязваме", сподели Минац и благодари на "президента и неговия екип, че са взели това на сериозно. Бог да благослови всеки преследван християнин. Нека не забравяме да ги подкрепяме в молитва.“

В последваща публикация тя също така поясни, че във всяка религия има "екстремисти“ и искаше да изпрати "любов“ на своите мюсюлмански фенове.

Ники Минаж Доналд Тръмп подкрепа християни Нигерия ООН
