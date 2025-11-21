Ники Минаж от "кралица на рапа“ до водещ съюзник на Тръмп по въпроса за Нигерия

Ники Минаж или известна още като "кралицата на рапа“ след дебютния си албум "Pink Friday“ през 2010 г. – е извървяла дълъг път в кариерата си. Рап звездата говори пред Организацията на обединените нации във вторник, застъпвайки се срещу преследването на християни в Нигерия.

42-годишната рапърка благодари на президента Доналд Тръмп за "приоритизирането на този въпрос и за лидерството му на световната сцена в призоваването за спешни действия в защита на християните в Нигерия“.

Минаж наскоро прие въпроса, като преди това похвали администрацията на Тръмп за това, че го е обърнала внимание, пише Fox news.

Администрацията обяви в края на миналия месец, че определя Нигерия като "страна, пораждаща особена загриженост“, заради широко разпространените убийства на християни там.

Известна с провокативния си стил и сексуално откровените си текстове, Минаж никога не е била от хората, които мълчат за убежденията си.

Reading this made me feel a deep sense of gratitude. We live in a country where we can freely worship God. No group should ever be persecuted for practicing their religion. We don’t have to share the same beliefs in order for us to respect each other. Numerous countries all… pic.twitter.com/2M5sPiviQu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) November 1, 2025

Въпреки че певицата преди това подкрепяше демократите Барак Обама и Хилари Клинтън, тя все по-често показва подкрепа за Тръмп.

В миналото Минаж критикуваше Тръмп за имиграционната му политика, казвайки пред Rolling Stone през 2020 г., че мрази да вижда "деца, отнемани от родителите им“. Минаж е имигрантка от Карибите.

"Това ме накара да си помисля: "Нещо в това не ми пасва.“ Но! В „Celebrity Apprentice“ мисля, че беше адски забавен“, добави тя.

Миналия месец Минаж публикува отново TikTok профила на внучката на Тръмп, Кай Тръмп, за вирусна тенденция, свързана с песента ѝ "Beez in the Trap“.

На 1 ноември Минаж публикува екранна снимка на публикация на Trump Truth Social, където казва: "Християнството е изправено пред екзистенциална заплаха в Нигерия.“

"Четенето на това ме накара да изпитам дълбоко чувство на благодарност. Живеем в страна, където можем свободно да се покланяме на Бог. Никоя група не трябва да бъде преследвана за практикуване на своята религия", написа звездата.

"Не е нужно да споделяме едни и същи вярвания, за да се уважаваме взаимно. Многобройни страни по света са засегнати от този ужас и е опасно да се преструваме, че не го забелязваме", сподели Минац и благодари на "президента и неговия екип, че са взели това на сериозно. Бог да благослови всеки преследван християнин. Нека не забравяме да ги подкрепяме в молитва.“

В последваща публикация тя също така поясни, че във всяка религия има "екстремисти“ и искаше да изпрати "любов“ на своите мюсюлмански фенове.