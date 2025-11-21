Мирният план за Украйна: Колко сериозно трябва да се приеме предложеното?

Ако президентът Путин имаше списък с коледни желания, той вероятно би изглеждал като мирния план за Украйна, изготвен от американски и руски официални лица в топлата Флорида, далеч от жестоките фронтови линии, пише The Times.

Според 28-точковия план, изготвен от Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ, и Кирил Дмитриев, ръководител на руския суверенен фонд, Украйна ще бъде принудена да отстъпи територия на Москва, да се разоръжи частично и да предаде запасите си от американски оръжия, според докладите. Киев ще се сблъска с неограничена забрана за присъединяване към НАТО.

Страната ще бъде забранена да кани чуждестранни войски на своя територия, съобщи Financial Times. Не е ясно какво ще предложи Русия в замяна или какви значими гаранции за сигурност ще получи Украйна, за да попречи на Путин да се върне за още територия, след като възстанови разбитата си армия.

Офисът на Зеленски заяви в четвъртък, че той е получил плана и ще го обсъди с Тръмп в следващите няколко дни.

Дмитрий Песков, говорител на Путин, обаче заяви, че Кремъл не води преговори за войната със САЩ.

Джон Лоу, анализатор по външна политика в мозъчния тръст New Eurasian Strategies Centre, който беше първият представител на НАТО в Москва, заяви, че Кремъл може би се опитва да се дистанцира от плана на Уиткоф-Дмитриев, защото е осъзнал, че той е „мъртъв още при раждането си“.

„Те знаят, че Тръмп е бил разгневен от неотстъпчивостта на Путин в Аляска“, каза той, като се позова на срещата на върха между САЩ и Русия през август. „Ако подпишат това, ще кажат отново, че не искат да преговарят за нищо друго освен за поражението на Украйна. И те знаят, че Тръмп не може да постигне това, колкото и да мислят, че той би искал.“

Планът, който беше договорен по време на тридневните преговори между Уиткоф и Дмитриев в края на октомври, беше отразен за първи път от американското медийно издание Axios. Дмитриев заяви, че е оптимист по този въпрос, защото „чувстваме, че позицията на Русия наистина се чува“.

Въпреки това, изглежда, че мнението на Украйна за собствената й сигурност и суверенитет е било заглушено. Александър Мережко, председател на комисията по външни работи на украинския парламент, нарече руските искания „абсурдни и неприемливи“.

Владимир Фесенко, украински политически анализатор, считан за близък до администрацията на Зеленски, предупреди, че Киев вероятно ще бъде подложен на натиск от страна на САЩ да приеме сделката до Коледа. Той обаче заяви, че дори Москва разбира, че Киев няма да се поддаде.

Песков не пожела да каже дали Путин, който не е показал никакви признаци, че се отказва от първоначалната си цел да постави в Киев лидер, благосклонен към Кремъл, е бил информиран за плана на Уиткоф и Дмитриев.

Политически анализатор в Москва обаче заяви, че би било невъзможно Дмитриев да води преговори за войната без одобрението на Кремъл.

Дмитриев, бивш служител на Goldman Sachs и McKinsey & Company, който е получил образование в САЩ, участва в преговорите тази година с американски официални лица в Саудитска Арабия. Сергей Лавров, руският външен министър, беше ядосан от включването му и стигна дотам, че се опита да махне стола му от масата за преговори, според Agentstvo, руски опозиционен уебсайт. Смята се, че отношенията между двамата мъже, за които се казва, че са съперници за вниманието на Путин, остават хладни.

Въпреки че Украйна отхвърли подобни руски условия за мир като изискване за капитулация, Кремъл може да разчита на политическа криза в Киев, за да отслаби Зеленски. Спорът около заговор за измама на 100 милиона долара от енергийния сектор, за който се твърди, че е бил ръководен от близък сътрудник на украинския лидер, предизвика най-голямото предизвикателство за неговата власт от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Силите на Киев се опитват да сдържат бавното, но стабилно напредване на руските войски в източна и южна Украйна. Видео, публикувано в четвъртък от руското министерство на отбраната, показва войници на Москва, които се разхождат свободно из Покровск, ключов град в Донецка област, за чиято защита се борят украинските войници.

Непрестанните атаки на Москва срещу енергийните съоръжения на Украйна доведоха до широко разпространени прекъсвания на електрозахранването. В четвъртък някои райони в Киев бяха предупредени, че ще имат само четири часа електроенергия. Не се очаква ситуацията да се подобри преди настъпването на зимата, когато температурите могат да паднат до минус 20 °C в някои части на страната.