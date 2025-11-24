IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Почина Ян Клинг, член на легендарната група ABBA

Скръбната вест сподели сина на мизуканта

24.11.2025 | 18:34 ч. Обновена: 24.11.2025 | 18:35 ч. 0
Pixabay

Pixabay

Ян Клинг, член на шведската група AББA, почина на 85-годишна възраст, съобщи сина му Матиас Клинг.

“Той винаги е бил запален по музиката. Дори като тийнейджър, той сядаше и запомняше всяко соло на Чарли Паркър. Така че имаше изключителен талант. Но най-вече ще запомня любовта му към музиката“, каза синът на музиканта.

Клинг е бил виртуоз на медни и лабиални инструменти. Неговото свирене може да се чуе в албумите на ABBA “Arrival“ (1976), “Voulez-Vous“ (1979), “Super Trouper“ (1981) и “The Visitors“ (1981).

В допълнение към работата си с групата, той си сътрудничи с Бьорн Скифс , Тед Гардестад и други известни изпълнители.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ABBA Ян Клинг група музика
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem