Почина Ян Клинг, член на легендарната група ABBA

Ян Клинг, член на шведската група AББA, почина на 85-годишна възраст, съобщи сина му Матиас Клинг.

“Той винаги е бил запален по музиката. Дори като тийнейджър, той сядаше и запомняше всяко соло на Чарли Паркър. Така че имаше изключителен талант. Но най-вече ще запомня любовта му към музиката“, каза синът на музиканта.

Клинг е бил виртуоз на медни и лабиални инструменти. Неговото свирене може да се чуе в албумите на ABBA “Arrival“ (1976), “Voulez-Vous“ (1979), “Super Trouper“ (1981) и “The Visitors“ (1981).

В допълнение към работата си с групата, той си сътрудничи с Бьорн Скифс , Тед Гардестад и други известни изпълнители.